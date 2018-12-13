Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Косиельни вышел в старте «Арсенала» впервые с апреля

    «Арсенал» в мате 6-го тура Лиги Европы принимает «Карабах». К перерыву счет 1:0 в пользу хозяев.

    В защитной линии команды Унаи Эмери играют Карл Дженкинсон, Сократис Папастатопулос, Лоран Косиельни и Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

    Для Косиельни выход в стартовом составе стал первым за восемь месяцев. Последний раз француз начинал матч в основном составе главной команды 22-го апреля против «Вест Хэма» (4:1, 34-й тур Премьер-лиги). С мая по конец ноября он восстанавливался от травмы ахиллова сухожилия.

    Следить за событиями встречи на «Эмирейтс» можно здесь.

    Источник: Твиттер «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 