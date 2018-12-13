Косиельни вышел в старте «Арсенала» впервые с апреля

«Арсенал» в мате 6-го тура Лиги Европы принимает «Карабах». К перерыву счет 1:0 в пользу хозяев.

В защитной линии команды Унаи Эмери играют Карл Дженкинсон, Сократис Папастатопулос, Лоран Косиельни и Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Для Косиельни выход в стартовом составе стал первым за восемь месяцев. Последний раз француз начинал матч в основном составе главной команды 22-го апреля против «Вест Хэма» (4:1, 34-й тур Премьер-лиги). С мая по конец ноября он восстанавливался от травмы ахиллова сухожилия.

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