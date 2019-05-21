Косиельни: «В УЕФА не должны были доверить финал ЛЕ Азербайджану»

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни раскритиковал УЕФА за выбор Азербайджана в качестве организатора финала Лиги Европы. Накануне армянский полузащитник лондонцев Генрих Мхитарян объявил о том, что не приедет в Баку из-за соображений безопасности.

«Нам придется оставить Мхитаряна здесь, и он не сможет сыграть в финале. Думаю, что в УЕФА должны знать о рисках, которые могут возникнуть из-за политической обстановки в стране. Когда у одной страны есть проблема с другой, они не должны давать право проведения финала в этой стране. Это сложное решение для нас, потому что мы хотим, чтобы Мики был с нами. Он очень важный игрок для нас», – заявил защитник.

Матч «Арсенал» – «Челси» пройдет в четверг, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Баку.

С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт. Из-за Нагорного Карабаха армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.

«Арсенал»: Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку