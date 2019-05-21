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    Косиельни: «В УЕФА не должны были доверить финал ЛЕ Азербайджану»

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни раскритиковал УЕФА за выбор Азербайджана в качестве организатора финала Лиги Европы. Накануне армянский полузащитник лондонцев Генрих Мхитарян объявил о том, что не приедет в Баку из-за соображений безопасности.

    «Нам придется оставить Мхитаряна здесь, и он не сможет сыграть в финале. Думаю, что в УЕФА должны знать о рисках, которые могут возникнуть из-за политической обстановки в стране. Когда у одной страны есть проблема с другой, они не должны давать право проведения финала в этой стране. Это сложное решение для нас, потому что мы хотим, чтобы Мики был с нами. Он очень важный игрок для нас», – заявил защитник.

    • Матч «Арсенал» – «Челси» пройдет в четверг, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Баку.
    • С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт. Из-за Нагорного Карабаха армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.

    «Арсенал»: Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1330

      каа 38 минут назад

      Это будет лучший финал в истории ЛЕ...в части организации как для команд, так и для болельщиков... особенно для болельщиков...В Баку по другому не бывает...
      А нытье отдельных "экземпляров" - это привлечение к себе внимания...причем в свойственной манере...(вот нас снова ущемляют)

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      Рейтинг: +868

      lek! 1 час назад

      Не удивлюсь , если в этом есть свою закорючки . Приедь , Генрих в Азербайджан , то все Азербайджанцы будут болеть за Челси . А ТАк как он не игрок основы и не ключевой игрок оставили его , что бы большинство не болело за Челси . Предположение ....

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      Рейтинг: +4578

      _Marqella_ 1 час назад

      Спокойно мог бы поехать, ни чего бы не случилось 100%, тем более власти Азейбарджана гарантировали безопасность...

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      Рейтинг: +5227

      mihail200606 1 час назад

      Да щас прям... За сколько там город финалист определяют? За год - два.. И что теперь думать про армян, азербайджанцев,сербов с косоварами, или украинцев?
      Так то конечно проще в западной или центральной Европе матчи проводить..

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      Рейтинг: +868

      lek! 1 час назад

      Между ног должно быть , что бы поехать . А так Я считаю до сих пор , что ЦСКА не справедливо играла в Лисабоне финал ЛЕ , на поле спортинга. Так что они не могли знать , что Арсенал будет играть в финале. Да и Генрих не игрок основы судя по последним матчам .

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      Рейтинг: +2570

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Трухнул Ара?
      Вряд ли. Политические игры.

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