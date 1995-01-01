Жиру: «Косиельни всегда подает пример. Не понимаю, как все дошло до этой точки»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался о ситуации с защитником «Арсенала» Лораном Косиельни.
- Жиру знаком с Косиельни по выступлениям за «Арсенал».
- Защитник не поехал с командой в США на предсезонный сбор.
- ESPN сообщил, что это произошло из-за того, что игрок хотел продлить контракт с клубом, но не получил предложений от «Арсенала».
«В этой истории определенно есть что-то большее, чем то, что мы знаем. Лоран – очень вежливый, профессионал, он всегда подает пример. Я не понимаю, как все дошло до этой точки. Он всегда был благодарен клубу. Надеюсь, что обе стороны придут к соглашению. Я знаю, что Лорану больно от того, что происходит сейчас», – приводит слова Жиру Get French Football News со ссылкой на газету L’Equipe.
- Косиельни выступает за «Арсенал» с 2010 года.
- Он провел за клуб 353 матча, забил 27 голов и отдал пять ассистов.