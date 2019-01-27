Защитник «Арсенала» Сократис выбыл на месяц из-за травмы. Косиельни избежал перелома

Защитник «Арсенала» Сократис получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Сегодня клуб опубликовал результаты медицинского обследования. У игрока диагностирована травма левого голеностопа, он вернется к тренировкам в конце февраля.

Защитник Лоран Косиельни также получил травму в этом матче. У него диагностирован отек и синяки на мягких тканях лица и челюсти. Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после матча с «МЮ» сказал, что у Косиельни может быть перелом. Его прогнозы не подтвердились.