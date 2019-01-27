Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Арсенала» Сократис выбыл на месяц из-за травмы. Косиельни избежал перелома

    Защитник «Арсенала» Сократис получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    Сегодня клуб опубликовал результаты медицинского обследования. У игрока диагностирована травма левого голеностопа, он вернется к тренировкам в конце февраля.

    Защитник Лоран Косиельни также получил травму в этом матче. У него диагностирован отек и синяки на мягких тканях лица и челюсти. Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после матча с «МЮ» сказал, что у Косиельни может быть перелом. Его прогнозы не подтвердились.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2019 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11