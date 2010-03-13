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    Овиди Каруру - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Овиди
    Фамилия Каруру
    Команда Булонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1989 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Булонь 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:0 Ренн (Ренн)
    08.05.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    05.05.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    02.05.2010 46' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 3:3 Ницца (Ницца)
    24.04.2010 1' -64' Сошо (Монбельяр) 0:3 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    61'
    10.04.2010 69' -90' Ланс (Ланс) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    04.04.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    28.03.2010 Был в запасе ПСЖ (Париж) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    20.03.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    13.03.2010 83' -90' Нанси (Нанси) 1:3 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    27.02.2010 1' -90' Монако (Монако) 1:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    20.02.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:3 Ле Ман (Ле Ман)
    13.02.2010 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    20.01.2010 58' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Валансьен (Валансьен)
    16.01.2010 Был в запасе Осер (Осер) 0:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    13.01.2010 1' -74' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Сошо (Монбельяр)
    23.12.2009 1' -90' Ницца (Ницца) 2:2 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    16.12.2009 65' -90' Лион (Лион) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    12.12.2009 1' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.12.2009 1' -62' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Ланс (Ланс)
    40'
    02.12.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:5 ПСЖ (Париж)
    28.11.2009 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    17.10.2009 Был в запасе Ле Ман (Ле Ман) 1:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
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