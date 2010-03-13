Овиди Каруру - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Овиди
|Фамилия
|Каруру
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Овиди
|Фамилия
|Каруру
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Булонь
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|08.05.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|02.05.2010
|46' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|3:3
|Ницца (Ницца)
|24.04.2010
|1' -64'
|Сошо (Монбельяр)
|0:3
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|61'
|10.04.2010
|69' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|04.04.2010
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|28.03.2010
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|13.03.2010
|83' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:3
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|27.02.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|20.02.2010
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|1:3
|Ле Ман (Ле Ман)
|13.02.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|20.01.2010
|58' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:2
|Валансьен (Валансьен)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|13.01.2010
|1' -74'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)
|23.12.2009
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:2
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|16.12.2009
|65' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|12.12.2009
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|06.12.2009
|1' -62'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|40'
|02.12.2009
|1' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:5
|ПСЖ (Париж)
|28.11.2009
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Ле Ман (Ле Ман)
|1:1
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)