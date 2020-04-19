Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Андре Шюррле
Главные новости
Реклама
«МЮ», «Арсенал» и «Юве» сыграют в ЛЕ. Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матчи
23:20
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
22:55
«Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» и упустил лидерство. Роналду не забил во втором матче подряд
22:43
Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова уступил «Байеру» (0:2), «Рома» победила «Реал Сосьедад» (2:0) и другие результаты
22:41
Лига Европы. «Арсенал» благодаря автоголу спас ничью в матче со «Спортингом» (2:2)
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
23:12
Арбитр Хацеган: «После матча ЦСКА – «Манчестер Сити» писали, что я продался русским за большие деньги»
1
22:49
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
22:32
«Это конец для игрока». Камоцци не советует Головину переходить в «ПСЖ»
22:30
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Бетис»: 1/8 финала Лиги Европы
22:24
Видео
«Зенит» показал, как снималась подводная презентация новой формы
22:19
«Челси» назвал цену на Маунта
22:00
Реклама
«Ювентус» пытается спасти сезона в ЛЕ. Следите за матчем против «Фрайбурга» с фрибетом в 2000 рублей
21:57
В сборной Армении ответили, возможно ли проведение матча с Россией
21:50
Фото
«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом певицы Розалии
21:43
Кузяев ищет команду в Турции
1
21:36
«Команда говна. Побед в ЛЧ в ближайшие лет 10 не будет». Егоров – о «ПСЖ»
1
21:28
Видео
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
21:20
«Тоттенхэм» определил пять кандидатов на замену Конте
1
21:12
Видео
РФС изменил рекомендации для судей касательно применения чрезмерной силы
1
21:07
Агент Анчелотти побывал в Бразилии
21:01
«Пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим». Зюганов обратился к Ари
5
20:55
Месси рассматривает лишь один вариант продолжения карьеры
20:50
«Самый сильный со времен чемпионского». Сычев оценил игру «Спартака» при Абаскале
2
20:43
Фото
«Бенфика» продлила контракт с вратарем сборной Греции, которым интересовались «МЮ» и «Лестер»
20:39
«Я тут не ради денег». Дьяков – о своей зарплате в Медиалиге
20:33
Фото
Определен лучший игрок «Реала» в феврале
20:27
Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал «Спартак», они бы выиграли десять чемпионств»
8
20:19
Тренер «ПСЖ» Гальтье повторил антирекорд 18-летней давности
20:12
Мостовой ответил, верит ли он в чемпионство «Спартака»
4
19:58
Билеты на матч «Барселона» – «Реал» раскупили менее чем за час
19:56
Видео
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поздравила всех с 8 марта, опубликовав видео в прозрачном белье
4
19:45
Смолов отказался сниматься в сериале
2
19:38
Фото
Левандовски показал, как болел за «Баварию» в матче с «ПСЖ»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Андре Шюррле - статьи
Полузащитник
Имя
Андре
Фамилия
Шюррле
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Людвигсхафен
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
6 ноября 1990 (32 года)
Рост
184
Вес
74
Статистика
Новости
Статьи
Посты
19.04.2020 14:15
Шюррле в «Спартаке» – это бодрый август с голами, травмы и много денег. Дальше без него
Минус один чемпион мира в РПЛ.
2
29.08.2019 22:32
Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах
«Брага» выиграла абсолютно по делу.
52
25.08.2019 22:40
«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
Наберите им еще новичков.
20.08.2019 00:06
Шюррле безумно круто играет за «Спартак». И он опять навредил ЦСКА
Теперь ясно: фантастическое приобретение.
15.08.2019 22:50
«Спартак» изменился: трибуны радуются, Шюррле забивает, Максименко все отбивает
Сейчас покажем.
19
08.08.2019 22:09
«Спартак» возрождается: побеждают на характере, заметен стиль Кононова, блистают новички
Читайте этот текст осторожно.
81
03.08.2019 21:39
Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи
И нули на табло.
24
27.07.2019 12:33
Три причины, почему Шюррле скатился до РПЛ: курица, наши ожидания и Моуринью
Немцем интересуется «Спартак».
12
04.01.2018 20:30
Самые ожидаемые трансферы зимы
Коутиньо заиграет за «Барселону», Озил уйдет из «Арсенала», «Реал» купит Икарди, а Смолов будет забивать за «Зенит». И все это возможно уже зимой.
11
20.05.2017 22:15
От победы над «Реалом» до стыковых матчей в Бундеслиге за один год. Как деградировал «Вольфсбург»
По итогам последнего тура Бундеслиги «Вольфсбург» угодил в зону стыков. «Бомбардир» вкратце рассказывает, как это произошло.
7
28.09.2016 13:00
100-й гол Чичарито, 95 мячей Роналду и худшая серия «Реала» при Зидане. Главные цифры 2 тура ЛЧ
Игуаин не забивал в гостях 1756 дней, ЦСКА семь лет не побеждает дома англичан, Шюррле – первый немец, забивший в ЛЧ за четыре клуба. «Бомбардир» – о самых интересных цифрах вчерашнего игрового дня.
7
05.08.2016 10:00
Почему дортмундская «Боруссия» станет чемпионом Германии
«Боруссия» потеряла лидеров, но это сделает ее сильнее. На трансферы уже потрачена рекордная сумма за сотню миллионов. «Бомбардир» специально для «Баварии» объясняет, почему шум из Дортмунда – не просто кутеж.
4
06.04.2016 19:25
Удивительная девушка Андре Шюррле
Карьеру немецкого нападающего Андре Шюррле украшают не только красивые голы. Рядом с ним находится девушка, делающая жизнь любого публичного человека заметно лучше. «Бомбардир» показывает фотографии Монтаны Йорк – возлюбленной форварда из Германии.
7
19.03.2016 14:15
Старридж, Жирков, Де Брюйне и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Челси»
«Челси» – клуб с большими амбициями и возможностями. Здесь не привыкли ждать, и даже у самых талантливых футболистов не так много шансов проявить себя. «Бомбардир» выделяет десятку крутых игроков, которые оказались полезнее в других клубах.
4
24.01.2016 16:00
Месяц без Моуринью. Стало лучше?
Прошел месяц с момента увольнения Жозе Моуринью. Настраиваясь на матч между «Арсеналом» и «Челси», «Бомбардир» разбирается, помогла ли крайняя мера «Челси» обрести баланс и улучшить результаты.
1
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение