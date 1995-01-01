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    ЦСКА старался, но выиграл Спартак

    Сегодня, 18:11
    Все мысли о вчерашнем дерби.

    В 1 тайме была видна инициатива «армейцов» и Спартаку не довали создавать моменты . На 44 мин у Тиля не получился из-за того что он подскользнулся, плюс травма Ефремова которая немного изменила план Виктора Ганчеренко на игру. Ну и прострел Бакаева на Джордана Л которую прервали. Первый гол Спартак смастерил Андре Шюррле отдав зрачию передачу на Жиго котолрово оставели на одного Ахметова,Шюррле же показал что он игрок супер уровня и что очень тонко чуствует игру и подстраевается под партнеров по команде.Мастерское спасение Акинфеева на 64 минуте только потвердила опасение ЦСКА.Но чудо гол Фернандеса укрипил интригу и заставил команду проснутся после пропущеного гола. 2 гол возможно был пропущен из-за дыма фаеров на трибунах потому что сложно обьеснить расстеряность игроков ЦСКА.Дальше замена неудачно сыгравшево Ахметова на Бистровича и несколько неплохих атак с обоих сторон.Концовка получилось очень напряжонной для Спартака но им удалось предержать мяч до свистка.Положительно сыграл Максименко и его спасение стали ключевыми.Неплохо проевил себя Бакаев.Но для Спартака хороший настрой перед игрой в калификации с Брагой в четверг.

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    #1
    sv1969
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    #2
    Chernyi Lis
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    #3
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