«Спартак» возрождается: побеждают на характере, заметен стиль Кононова, блистают новички

Победа над «Туном» – только начало.

Перед матчем на просторах интернета встречалось много троллей, которые пророчили слабую игру «Спартака» в матче с «Туном». Сейчас хочется спросить у каждого из хейтеров: ну и что вы скажите теперь?

«Спартак» провел лучший матч в сезоне, забил три гола на выезде (!) и практически обеспечил себе выход в следующий квалификационный раунд Лиги Европы.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 8, 2019

«Тун» – реально силен

У швейцарского клуба не задался новый сезон. Команда в трех матчах на старте чемпионата набрала всего два очка и занимает восьмое место из десяти. Но есть подозрение, что «Тун» просто сконцентрировался на подготовке к «Спартаку» – отсюда неудачи в чемпионате.

Вообще, в 2019-м году «Тун» сыграл 18 матчей, из которых выиграл шесть. А в последних шести домашних играх швейцарцы пропустили всего 12 мячей (включая игру со «Спартаком»).

Перед сегодняшней игрой у «Туна» было травмировано четыре игрока основы, включая капитана Денниса Хедигера. Плюс команда продала двух главных бомбардиров предыдущего сезона Деяна Соргича и Морено Костанцо.

Все это, безусловно, только разозлило «Тун» и дало команде важный импульс, за счет которого команда подошла в практически идеальной форме к матчу со «Спартаком». Сегодня команда больше владела мячом, больше била (14 ударов, 4 в створ). Но в некоторых эпизодах швейцарцам откровенно не везло.

Но «Спартак» был еще лучше

Не забывайте про атмосферу, которая окружала клуб в последние недели. «Спартак» и Кононова регулярно критикуют, они под жестким прессом. Это хорошо прослеживалось в матче против «Динамо»: удаление Понсе – как раз-таки следствие нервов.

Но на еврокубковую игру «Спартак» настроился правильно. Понсе реабилитировался и выдал шикарный матч: забил и отдал пас, после которого был заработан пенальти. Обрадовала игра и другого новичка Шюррле, который заработал пенальти (не реализовал – немного не повезло) и отдал победную голевую передачу.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 8, 2019

Также обрадовало, как «Спартак» действовал под прессингом «Туна». Да, порой игроки ошибались, но в целом достойно справилялись с мощнейшим давлением соперника. Плюс удачно прессинговали и сами – именно после давления нападающих был забит первый мяч. Здесь четко прослеживается работа Кононова и его фирменный стиль.

К тому же не забывайте, что «Спартак» сильно изменился. Всего четыре футболиста, которые год назад выходили в старте с ПАОКом, остались в «Спартаке»: Максименко, Жиго, Зобнин, Ещенко. И ни одного игрока атаки! А ведь игру в нападении ставить сложнее и дольше всего. Группа атаки «Спартака» и Олег Георгиевич заслуживают уважения: за короткий срок нападение сыгралось так, что кажется, что они уже несколько лет играют вместе.

Да, сегодня были две неприятные ошибки Айртона, которые привели к голам. Но бразилец исправился в атаке: постоянно таскал мяч на дриблинге, обострял и даже однажды опасно пробил.

Преждевременно говорить, что «Спартак» возвращает былое величие. Но то, что команда набрала ход и наконец-то обретает собственный стиль, отрицать бессмысленно.