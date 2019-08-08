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    «Спартак» возрождается: побеждают на характере, заметен стиль Кононова, блистают новички


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    Голосов: 3
    Сегодня, 22:09
    Победа над «Туном» – только начало.

    Перед матчем на просторах интернета встречалось много троллей, которые пророчили слабую игру «Спартака» в матче с «Туном». Сейчас хочется спросить у каждого из хейтеров: ну и что вы скажите теперь?

    «Спартак» провел лучший матч в сезоне, забил три гола на выезде (!) и практически обеспечил себе выход в следующий квалификационный раунд Лиги Европы.

    «Тун» – реально силен

    У швейцарского клуба не задался новый сезон. Команда в трех матчах на старте чемпионата набрала всего два очка и занимает восьмое место из десяти. Но есть подозрение, что «Тун» просто сконцентрировался на подготовке к «Спартаку» – отсюда неудачи в чемпионате.

    Вообще, в 2019-м году «Тун» сыграл 18 матчей, из которых выиграл шесть. А в последних шести домашних играх швейцарцы пропустили всего 12 мячей (включая игру со «Спартаком»).

    Перед сегодняшней игрой у «Туна» было травмировано четыре игрока основы, включая капитана Денниса Хедигера. Плюс команда продала двух главных бомбардиров предыдущего сезона Деяна Соргича и Морено Костанцо.

    Все это, безусловно, только разозлило «Тун» и дало команде важный импульс, за счет которого команда подошла в практически идеальной форме к матчу со «Спартаком». Сегодня команда больше владела мячом, больше била (14 ударов, 4 в створ). Но в некоторых эпизодах швейцарцам откровенно не везло.

    Но «Спартак» был еще лучше

    Не забывайте про атмосферу, которая окружала клуб в последние недели. «Спартак» и Кононова регулярно критикуют, они под жестким прессом. Это хорошо прослеживалось в матче против «Динамо»: удаление Понсе – как раз-таки следствие нервов.

    Но на еврокубковую игру «Спартак» настроился правильно. Понсе реабилитировался и выдал шикарный матч: забил и отдал пас, после которого был заработан пенальти. Обрадовала игра и другого новичка Шюррле, который заработал пенальти (не реализовал – немного не повезло) и отдал победную голевую передачу.

    Также обрадовало, как «Спартак» действовал под прессингом «Туна». Да, порой игроки ошибались, но в целом достойно справилялись с мощнейшим давлением соперника. Плюс удачно прессинговали и сами – именно после давления нападающих был забит первый мяч. Здесь четко прослеживается работа Кононова и его фирменный стиль.

    К тому же не забывайте, что «Спартак» сильно изменился. Всего четыре футболиста, которые год назад выходили в старте с ПАОКом, остались в «Спартаке»: Максименко, Жиго, Зобнин, Ещенко. И ни одного игрока атаки! А ведь игру в нападении ставить сложнее и дольше всего. Группа атаки «Спартака» и Олег Георгиевич заслуживают уважения: за короткий срок нападение сыгралось так, что кажется, что они уже несколько лет играют вместе.

    Да, сегодня были две неприятные ошибки Айртона, которые привели к голам. Но бразилец исправился в атаке: постоянно таскал мяч на дриблинге, обострял и даже однажды опасно пробил.

    Преждевременно говорить, что «Спартак» возвращает былое величие. Но то, что команда набрала ход и наконец-то обретает собственный стиль, отрицать бессмысленно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3535

      SPACE TRUCKIN 1 минуту назад

      старание было,но целостной игры нет...отдельные моменты были неплохи...посмотрим,что будет дальше...Тун - еще более несыгранная команда...

      1
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      Рейтинг: +18619

      oyabun 2 минуты назад

      О каком "фирменном стиле" Кононова говорит автор? Командной игры как не было так и нет, в передачах полный хаос. По голам -1-й следствие ошибки вратаря не топ-команды, 2-й результат индивидуальных действий Бакаева и лишь третий можно записать на командные усилия. Ну так должны же были хоть раз. А уж в обороне Спартака что творится? Лучше уж промолчать

      3
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      Рейтинг: +33

      SPАM 6 минут назад

      Стиль Кононова? Ну-ну.....

      3
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      Рейтинг: +313

      Simbirsk 7 минут назад

      Нет, Спартаку еще работать и работать. Преимущество в 2 мяча растеряли за 10 минут!!! Просто посыпались. Хорошо еще что сумели взять себя в руки. Но, это ребята всего лишь швейцарский Тун, да еще с проблемами с составом и невзрачной игрой в предыдущих матчах. А что будет, когда соперники будут посерьезнее?!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1785

      Kulima 14 минут назад

      Автор, а ты точно смотрел игру? XD бред полный, а не статья.

      3
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      Рейтинг: +34

      johnyFCSM 15 минут назад

      статья такая себе. автор дилетант паходу. какая сыгранность? какой фирменный стиль? высоким прессингом сейчас пользуются 90% топовых команд.единственное что порадовало с матча это Бакаев. Удачи ему в дальнейшем росте

      4
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      Рейтинг: +286

      Андреич 20 минут назад

      По мне так бред, а не статья.
      "«Тун» – реально силен" (с)
      "есть подозрение, что «Тун» просто сконцентрировался на подготовке к «Спартаку»" (с)
      Кто силён??
      Есть "подозрение"?
      Дальше читать смысла не вижу.

      5
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      Рейтинг: +51

      Валера Полевиков > Андреич 18 минут назад

      Дочитайте обязательно. В конце - самое главное.

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