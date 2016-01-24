Месяц без Моуринью. Стало лучше?

Жозе Моуринью был отправлен в отставку в промежутке между матчами чемпионата с "Лестером" и "Сандерлендом", после того как "синие" набрали всего одно очко в поединках против "Тоттенхэма", "Борнмута" и "Лестера". Параллельно команда на этом отрезке оформила путевку в плей-офф Лиги чемпионов уверенной победой над "Порту".

Если вынести за скобки матч с "Сандерлендом", в котором "Челси" руководил Стив Холланд, то получится, что под руководством Гуса Хиддинка синие выиграли один матч из пяти в чемпионате, при четырех ничьих и вышли в четвертый раунд Кубка Англии, обыграв хилый "Сканторп". В своих последних пяти матчах чемпионата Моуринью набрал всего на три очка меньше, но не стоит сравнивать самоотдачу ряда игроков "Челси" до его отставки и после.

Многих болельщиков "Челси" покоробил энтузиазм с которым футболисты набросились на ворота "Сандерленда" в первом матче без Моуринью. Забили два гола за 13 минут, перепахали поле, сохраняли концентрацию даже после счета 3:0. Что мешало так играть прежде? Неужели с такой самоотдачей могли бы возникнуть проблемы в домашнем матче с "Борнмутом"? И не должны ли профи-миллионеры так играть постоянно, а не только на эмоциональном всплеске после отставки постылого тренера?

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Впрочем, оковы, которые висели на ногах футболистов при Моуринью, удалось сбросить не всем. Однозначно можно говорить о том, что отставка португальца пошла на пользу Диего Косте. Тот раскрепостился, начал забивать и снова напоминает опасного бомбардира, который пугал голкиперов год назад.

Что касается других игроков, которых обвиняли в саботаже, то они, видимо, настолько заигрались в дуракаваляние, что даже без Моуринью не могут выйти из этого сумрачного состояния. Сеск только в матче с "Эвертоном" показал достойную игру, но главным героем того поединка стал вовсе не Фабрегас или Диего Коста, а арбитр Майкл Джонс. Именно по его воле Джон Терри забил на восьмой компенсированной минуте при семи добавленных из явного офсайда.

Эден Азар обиделся на весь мир и, складывается впечатление, не хочет играть в "Челси" вообще – хоть с Моуринью, хоть без него. Странное поведение бельгийца в нынешнем сезоне заставляет усомниться, что он когда-либо доберется до уровня суперзвезд, с которыми его сравнивают. Какими бы ни были отношения Роналду с Бенитесом или Зиданом, он выходит на поле и держит планку. Азар же капризничает и волочет ноги.

Многие забывают, что точкой отсчета проблем "Челси" в этом сезоне стал скандал имени Евы Карнейро, когда Моуринью сорвался на докторах, в то время как на самом деле главным виновником создавшейся ситуации был Азар, симулировавший повреждение в момент, когда команда осталась в меньшинстве. Португалец сделал бельгийца особенным игроком, отказавшись от Де Брюйне, Шюррле и Маты, и даже в этом эпизоде защищал его от собственного гнева, направив его на выполнявших свою работу докторов. Ответной любезности тренер не получил.

Хорошо проявил себя после отставки Моуринью Оскар, но всплески в его игре сложно соотносить с персоной главного тренера. Бразилец подвержен достаточно резким перепадам в игре, природу которых изучить сложно. С "Сандерлендом" и в особенности с "Кристал Пэласом" он был дивно хорош, с "Эвертоном", выйдя на замену, отдал голевой пас на Терри. Но никто не даст гарантий того, что он сохранит такую форму и настроение хотя бы до февраля.

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В атаке благодаря Оскару, Косте и единственному игроку, который стабильно хорош на протяжении всего сезона в "Челси" – Виллиану - действительно есть очевидные улучшения. Но все это никак не сказалось на положении команды в турнирной таблице из-за нестабильной игры обороны и опорных полузащитников.

Из четырех ничейных матчей при Хиддинке, только в поединке со скучным и не напрягающим своих соперников опасными моментами "МЮ", оборона "Челси" выглядела достойно. В остальных случаях атаке приходилось серьезно напрягаться, чтобы сохранить ничейный счет. Два автогола, один пенальти, мячи, пропущенные после стандартов – оборона "Челси" создавала проблемы Куртуа не меньше, чем атакующие силы противника.

Впереди у "Челси" матчи с "Арсеналом", "Уотфордом" и "Манчестер Юнайтед" и каждый из этих соперников будет по-своему опасен для "синих", если уж они не смогли обыграть дома тех же "шершней" и "Вест Бром" с "Эвертоном". В последнем случае им вообще должно быть стыдно за то, каким способом была добыта ничья.

Так изменилось ли что-то в глобальном плане после отставки Моуринью? Кроме улучшения индивидуальных показателей Диего Косты, кажется, нет – отсутствие баланса все так же очевидно, хоть основные проблемы теперь находятся в защите. Результаты все так же не радуют, как и место в турнирной таблице.

Единственное действительно важное отличие "Челси" Моуринью и "Челси" Хиддинка – сейчас у "синих" есть желание драться на футбольном поле, и видны проблески характера, который может помочь в кубковых соревнованиях, очевидную ставку на которые будет делать клуб со "Стэмфорд Бридж" в концовке сезона.

Впрочем, все это еще раз доказывает непрофессиональное отношение ряда игроков к своей работе в этом сезоне, так как характер и мотивация у настоящих профи должны быть всегда, при любом тренере. А то, что Джон Терри готов "спасать родину" только при Хиддинке – не очень красиво как минимум по отношению к болельщикам, боготворящим его не меньше, чем отставленного Моуринью.

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