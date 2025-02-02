«Химки» расторгли контракт с Глушаковым, «Зенит» продал Изидора, голы Промеса и Миранчука и другие новости

ЦСКА согласовал первый зимний трансфер.

Спартаковец Зиньковский может перейти в «Ростов», но при одном условии.

Неймар расплакался на презентации в «Сантосе».

Помазун станет 4-м игроком ЦСКА в постсоветской истории, перешедшим в «Спартак».

«Химки» расторгли контракт с экс-футболистом ЦСКА.

«Зенит» объявил о продаже Изидора.

Вице-чемпион мира Малуда определил величайшего российского футболиста: «У него волшебная левая нога».

Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона.

Глушаков покинул «Химки».

Промес забил победный гол в ОАЭ на глазах руководства «Спартака» и отпраздновал ромбиком.

Семак заявил, что Соболев в «Зените» стал лучше, чем был в «Спартаке».

Реакция Мостового на мнение, что он величайший российский футболист: «Кого-то удивило, что ли?».

Промес дал комментарий по поводу возвращения в «Спартак».

Семак заявил, что «Зенит» не платил за Энрике.

Миранчук забил дебютный гол за «Сьон».

Лига 1. «ПСЖ» победил «Брест» (5:2), у Дембеле хет-трик во 2-м матче подряд.