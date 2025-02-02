«Химки» расторгли контракт с Глушаковым, «Зенит» продал Изидора, голы Промеса и Миранчука и другие новости

ЦСКА согласовал первый зимний трансфер.
Спартаковец Зиньковский может перейти в «Ростов», но при одном условии.
Неймар расплакался на презентации в «Сантосе».
Помазун станет 4-м игроком ЦСКА в постсоветской истории, перешедшим в «Спартак».
«Химки» расторгли контракт с экс-футболистом ЦСКА.
«Зенит» объявил о продаже Изидора.
Вице-чемпион мира Малуда определил величайшего российского футболиста: «У него волшебная левая нога».
Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона.
Глушаков покинул «Химки».
Промес забил победный гол в ОАЭ на глазах руководства «Спартака» и отпраздновал ромбиком.
Семак заявил, что Соболев в «Зените» стал лучше, чем был в «Спартаке».
Реакция Мостового на мнение, что он величайший российский футболист: «Кого-то удивило, что ли?».
Промес дал комментарий по поводу возвращения в «Спартак».
Семак заявил, что «Зенит» не платил за Энрике.
Миранчук забил дебютный гол за «Сьон».
Лига 1. «ПСЖ» победил «Брест» (5:2), у Дембеле хет-трик во 2-м матче подряд.