Старридж, Жирков, Де Брюйне и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Челси»

Ромелу Лукаку

Период: 2011-2014

Статистика: 15 игр (0 голов)

Как создавался:

Лукаку был куплен «Челси» как потенциальная замена «на вырост» Дидье Дрогба – по своей фактуре и стилю игры бельгиец конголезского происхождения настолько походил на «Вождя», что в какой-то момент даже возненавидел своего кумира детства за постоянные сравнения с ним в прессе. За Лукаку отдали 12 миллионов евро, отправив в аренду в «Вест Бром», где он и сделал свои первые шаги в английском футболе.

Почему ушел:

Лукаку отлично проявил себя в «Вест Броме», став автором идеального хет-трика (забил головой, левой и правой ногой) в ворота «МЮ» в прощальном матче сэра Алекса. В начале сезона-2013/14 вернувшийся в «Челси» Жозе Моуринью вроде бы рассчитывал на него, выпустив в двух матчах чемпионата, но промах Лукаку в серии пенальти с «Баварией» в игре за Суперкубок Европы стал фатальным. Уходя в раздевалку, Ромелу разругался с тренером и отбыл в аренду в «Эвертон», который позже выкупил права на него за 28 миллионов фунтов.

Где играет сейчас:

Совсем недавно все мы могли видеть разницу между тем, кто был одним из конкурентов Лукаку в борьбе за место в основе «Челси» и отвергнутым синими бельгийцем. Ромелу забил великолепный гол, вышвырнув «Челси» из Кубка Англии и лишив их шансов на трофейное завершение сезона, а Диего Коста ушел с поля с позором, ожидая очередной длительной дисквалификации. Сейчас Лукаку стоит как минимум в два раза больше тех денег, которые выручил за него «Челси», и сами лондонцы готовы отдать такую сумму, чтобы вернуть Ромелу туда, где он начинал свое английское приключение.

Даниэль Старридж

Период: 2009-2013

Статистика: 96 игр (24 гола)

Как создавался:

Даниэль Старридж – племянник двух известных в прошлом футболистов Дина и Саймона Старриджей. Дэн родился в Бирмингеме и начинал заниматься футболом в академии «Астон Виллы», но затем перебрался не без скандала в «Ман Сити», где и делал первые шаги в профессиональном футболе. Когда у «горожан» появились большие деньги, Старридж понял, что у него будет не слишком много шансов проявить себя, но сменил по окончании контракта шило на мыло – перебрался в «Челси».

Почему ушел:

На «Стэмфорд Бридж» Старриджу доверяли чуть больше, но недостаточно для того, чтобы раскрыть его талант. Дэн часто играл на фланге, что выводило его из себя, так как сам он видел себя центральным нападающим. При этом постоянное давление и тактические эксперименты менеджеров «Челси» не давали Старриджу возможности раскрепоститься – лишь в сезоне-2011/12 он играл и стал забивать, но затем пошли травмы, не дававшие ему возможности выступать стабильно. На что реально способен Старридж – он показал во время аренды в «Болтон», где забил восемь голов в 12 матчах. Переход в «Ливерпуль» стал логичным продолжением поисков места, где форварду будет комфортно.

Где играет сейчас:

Удивительно, но в «Ливерпуле», где Старриджу при наличии Луиса Суареса все равно пришлось время от времени играть на фланге, он расцвел – в том числе и в роли подносчика снарядов для великолепного уругвайца. Просто Суарес был тем партнером, с превосходством которого эго Старриджа было готово мириться. К тому же Луис никогда не тянул одеяло на себя и играл так, что рядом с ним прогрессировали и Старридж, и молодой Рахим Стерлинг. Увы, но после волшебного для «Ливерпуля» и пары Старридж-Суарес сезона-2013/14 травмы снова набросились на Дэна, не давая возможности провести хотя бы пару месяцев без визитов в лазарет.

Кевин Де Брюйне

Период: 2012-2014

Статистика: 9 матчей (0 голов)

Как создавался:

Кевин Де Брюйне покупался «Челси» за сумму в районе семи миллионов евро в связке с Тибо Куртуа из «Генка», где в 2012 году подобралась приличная компания молодых игроков. Сезон-2012/13 он завершил в Бельгии, а затем был сдан в аренду «Вердеру», чтобы вернуться в «Челси» с приходом туда Моуринью.

Почему ушел:

Удивительно, но летом 2013 года Моуриньо вместе с Лукаку поставил крест на перспективах в «Челси» еще одного бельгийца. Изначально он на словах рассчитывал на Де Брюйне как на перспективного игрока, но в процессе работы не сошелся характерами с Кевином и согласился продать его в «Вольфсбург», отваливший за трансфер 18 миллионов фунтов. Позже Моуринью говорил о том, что Кевин категорически не желал сидеть в запасе и играть за резервный состав, а с такими психологическими качествами в «Челси» он не заиграет и большим игроком не станет.

Где играет сейчас:

Будущее покажет станет ли Де Брюйне по-настоящему большим игроком, но этим летом «Ман Сити» отдал за него «волкам» 74 миллионов евро и не сожалеет о вложении, а сам Моуринью остался без работы, сделав ставку на еще одного бельгийца – Эдена Азара. Наверное, в будущем Жозе вообще будет выгонять представителей этой страны из своих команд как неблагонадежных и психологически неустойчивых. Но сейчас сложно спорить с тем, что Де Брюйне пригодился бы «Челси» в этом сезоне, когда его соотечественник капризничает и блажит, не желая выкладываться по полной программе ни при Моуринью, ни при Хиддинке. Точнее, сейчас он, скорее, просто не может этого делать, запустив себя в первой половине сезона.

Юрий Жирков

Период: 2009-2011

Статистика: 49 игр (1 гол)

Как создавался:

Юрий Жирков был одним из лидеров ЦСКА Валерия Газзаева, выигравшего Кубок УЕФА-2004/05 и парочку чемпионских титулов в России. Именно тогда на левом фланге полузащиты армейцев рассекал будущий игрок «Челси». На «Стэмфорд Бридж» Жирков оказался не без желания Романа Абрамовича видеть в составе синих российского футболиста. Серьезной игровой необходимости покупать еще одного классного левого защитника при имевшемся в наличии Эшли Коуле не было, но игрока все же купили за 18 миллионов фунтов.

Почему ушел:

Как и предполагалось, Жирков не смог вытеснить из основы Коула, потому играл все больше во внутренних кубковых турнирах или на позиции левого полузащитника. Интересно, что единственный свой гол в «Челси» Жирков забил в ворота вечного противника ЦСКА – «Спартака», произошло это в Лиге чемпионов-2010/11.

Где играет сейчас:

Жирков вернулся в Россию летом 2011 года, подписав контракт с богатым тогда «Анжи», а сейчас транзитом через московское «Динамо» оказался в «Зените», где и будет готовиться к последнему для себя чемпионату Европы.

Андре Шюррле

Период: 2013-2015

Статистика: 65 игр (14 голов)

Как создавался:

Андре Шюррле был одним из лидеров «Майнца» уже после ухода в «Боруссию» Юргена Клоппа. Сам он также не задержался надолго в скромной команде и перебрался в «Байер», где и заявил о себе в Европе. Шюррле приобрели за 18 миллионов фунтов в процессе обновления состава «Челси».

Почему ушел:

Шюррле так и не стал ключевым и даже стопроцентно основным игроком в «Челси», так как в команде в момент его прихода был переизбыток атакующих полузащитников, а сам Андре по стилю игры не очень подходил Премьер-лиге.

Где играет сейчас:

Шюррле нужно было чаще играть, чтобы иметь больше шансов на попадание в основу сборной Германии. Посоветовавшись с Йоахимом Левом, он принял решение перебраться в «Вольфсбург», где, впрочем, также не преуспел. Шюррле только 25 лет, так что ставить крест на его карьере рано – он потихоньку выходит на былой уровень игры, выступая за клуб, который, в отличие от «Челси», прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хуан Мата

Период: 2011-2014

Статистика: 135 игр (33 гола)

Как создавался:

Хуан Мата на момент прихода в «Челси» был лидером «Валенсии» и, находясь на пике формы и карьеры, легко вписался в состав синих, став одним из лидеров команды в сезонах-2011/12 и 2012/13.

Почему ушел:

Увы, но и Мате не пошел на пользу приход Жозе Моуринью. Португалец изначально не сильно рассчитывал на Хуана, так как считал, что тот чурается черновой работы, играя на чистых мячах. Моуринью всячески третировал Мату, ставил его на фланг, хотя тот любит играть между линиями, отправлял в резерв. В итоге решил продать его в «МЮ» Дэвида Мойеса, который зимой 2014-го сильно нуждался в классных игроках.

Где играет сейчас:

Мата так и не вышел на уровень своей игры в первых двух сезонах в «Челси», но время от времени напоминает о том, что он может быть очень крутым плеймейкером, исполнителем стандартных положений и генератором нестандартных решений на футбольном поле.

Филипе Луис

Период: 2014-2015

Статистика: 26 игр (1 гол)

Как создавался:

«Атлетико» – клуб с философией, во многом совпадающей с философией «Челси», потому нет ничего удивительного, что после сверхудачного для команды Диего Симеоне сезона-2013/14 «Челси» решил затариться в Мадриде по полной программе и взял на замену Эшли Коулу левого защитника Филипе Луиса.

Почему ушел:

Но у Луиса в «Челси» не пошло – справа в обороне не думал сдавать свои позиции Иванович, потому номинально правый защитник Сезар Аспиликуэта переместился на противоположный фланг, сподвигнув Моуринью на высказывание: «Команда, собранная из 11 Аспиликуэт, выиграла бы Лигу чемпионов». Филипе Луис, как и в свое время Юрий Жирков, играл лишь эпизодически, что не могло его устраивать, и через год бразилец вернулся в «Атлетико» за сумму, сопоставимую с той, которую «Челси» отдал за него «матрасникам».

Где играет сейчас:

На привычном месте Луис снова расцвел и вернул себе репутацию одного из лучших крайних защитников Примеры. А вот у «Челси» после его ухода на левом фланге обороны постоянные проблемы – там уже и Баба с Зума играли, сейчас бегает Кенеди, а стабильности до сих пор нет.

Райан Бертранд

Период: 2005-2015

Статистика: 56 игр (2 гола)

Как создавался:

Райан Бертранд был одним из немногих воспитанников академии «Челси», сумевших заявить о себе в основе клуба. И как заявить – Бертранд сыграл в финале Лиги чемпионов-2011/12, став полноправным ее победителем!

Почему ушел:

Увы, но Райан так и не смог закрепиться в основе родного клуба, играя лишь время от времени – как и до своего звездного часа в финале он сдавался в аренду и, в конце концов, нынешним летом его приобрел за 10 миллионов фунтов «Саутгемптон».

Где играет сейчас:

В «Сотоне» Бертранд очень хорош, хоть и играет нерегулярно из-за травм, а в «Челси» уже не раз пожалели о том, что расстались с ним, когда на левом фланге обороны случился кризис жанра «команды Аспиликуэт».

Патрик ван Анхольт

Период: 2007-2014

Статистика: 8 игр (1 гол)

Как создавался:

Патрик ван Анхольт – еще один продукт академии «Челси», не пригодившийся клубу. Голландский защитник, которого нашли в ПСВ, почитался очень перспективным в 17 лет, когда перебрался в академию «Челси». Ван Анхольт – двоюродный брат Лероя Фера, полузащитника «Суонси», принадлежащего «Куинз Парк Рейнджерс».

Почему ушел:

Пробиться в основу на позиции, где был вечный Эшли Коул, у голландца не получилось – он слонялся по арендам, сыграв только в составе «Витесса» больше ста матчей, находясь при этом на контракте в «Челси».

Где играет сейчас:

В итоге в 2014 году он перебрался на постоянной основе в «Сандерленд» и с тех пор стал одним из ключевых игроков «черных котов» и лучших левых защитников лиги. Ван Анхольт – главный ассистент команды Сэма Эллардайса и один из немногих игроков аутсайдера Премьер-лиги, к кому у «Биг Сэма» нет никаких претензий по уровню игры и самоотдачи.

Роберт Хут

Период: 2001-2006

Статистика: 62 игры (2 гола)

Как создавался:

Роберт Хут появился в академии «Челси» при Клаудио Раньери в незапамятные времена, дебютировав в Премьер-лиге в 17 лет. Скауты синих нашли рослого защитника в берлинском «Унионе», куда вряд ли заглядывают нынешние селекционеры «Челси».

Почему ушел:

После прихода в «Челси» больших денег в команде начали появляться классные защитники – Вильям Галлас, Рикардо Карвалью. Выдерживать конкуренцию с ними и Джоном Терри молодой немец не мог, хоть и был полезен благодаря своей универсальности и умению подключаться к стандартам. В конце концов, он ушел за постоянной игровой практикой в «Мидлсбро» Стива Макларена.

Где играет сейчас:

После того как Роберт Хут стал культовой фигурой «Сток Сити» Тони Пулиса и потерял место в основе «гончаров» в сезоне-2013/14, он нашел для себя новый вызов в «Лестере», а затем внезапно воссоединился с менеджером, при котором начинал свою английскую карьеру. Сейчас Хут вместе с Клаудио Раньери на всех парах мчатся к чемпионскому титулу, пока «Челси» влачит свое унылое существование в середине таблицы.