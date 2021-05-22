Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Свен Бендер - статистика

Завершил карьеру
27 апреля 1989 (37)
#5 | Защитник
186 см | 78 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
22.05.2021
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1 : 1
15.05.2021
Унион
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 0
08.05.2021
Байер
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2 : 0
20.04.2021
Байер
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
3 : 0
17.04.2021
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
0 : 0
12.04.2021
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2 : 1
03.04.2021
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
3 : 0
21.03.2021
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1 : 1
21.02.2021
Байер
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2 : 2
13.02.2021
Майнц
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5 : 2
06.02.2021
Штутгарт
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 3
06.12.2020
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Арминия
1 : 2
21.11.2020
Байер
1' - 50'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
4 : 3
08.11.2020
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
2 : 4
01.11.2020
Байер
1' - 90'
24'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
3 : 1
26.10.2020
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
0 : 1
17.10.2020
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
1 : 1
03.10.2020
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 1
26.09.2020
РБ Лейпциг
1' - 58'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
0 : 0
20.09.2020
Байер
1' - 90'
Главные новости
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
11
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+