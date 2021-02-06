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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 06 февраля 2021
Байер
06.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
5 : 2
Завершен
Штутгарт
18'
К. Демирбай
31'
К. Демирбай
56'
Л. Бэйли
68'
Ф. Вирц
84'
Д. Грей
50'
С. Калайджич
77'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
Замена
С. Бендер
️️️️
Ч. Арангис
87'
ГОЛ! 5:2!
Д. Грей
84'
80'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ф. Ферстер
77'
ГОЛ! 4:2!
С. Калайджич
Пас отдал
Э. Томми
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Л. Бэйли
74'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Диаби
74'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
М. Диаби
68'
62'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
М. Климович
Замена
А. Драгович
️️️️
Т. Фосу-Менса
62'
ГОЛ! 3:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
М. Диаби
56'
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Э. Томми
46'
Замена
Э. Томми
️️️️
Р. Массимо
ГОЛ! 2:0!
К. Демирбай
Пас отдал
Л. Бэйли
31'
22'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Н. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
27
Фосу-Менса
26
Демирбай
20
Арангис
19
Диаби
7
Вирц
14
Шик
17
Бэйли
3-2-1-3-1
1
Кобель
15
Мавропанос
2
Кемпф
3
Антон
3
Эндо
23
Мангала
15
Массимо
26
Силас
10
Ферстер
31
Гонсалес
40
Климович
19
Диаби
10
Грей
10
Грей
19
Диаби
17
Бэйли
30
Фримпонг
30
Фримпонг
17
Бэйли
20
Арангис
5
Бендер
5
Бендер
20
Арангис
27
Фосу-Менса
15
Драгович
15
Драгович
27
Фосу-Менса
15
Массимо
27
Томми
27
Томми
15
Массимо
40
Климович
10
Клемент
10
Клемент
40
Климович
10
Ферстер
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Ферстер
31
Гонсалес
11
Калайджич
11
Калайджич
31
Гонсалес
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Байер - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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