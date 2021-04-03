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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 03 апреля 2021
Байер
03.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
26'
Л. Аларио
72'
П. Шик
81'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
К. Беллараби
82'
Замена
М. Диаби
️️️️
Н. Амири
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Боздоган
74'
Замена
А. Шепф
️️️️
М. Айдын
74'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
С. Сердар
Желтая карточка
Э. Тапсоба
73'
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
72'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
67'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Демирбай
67'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Ч. Арангис
60'
46'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
К. Чалханоглу
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Демирбай
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
4-4-1-1
1
Градецки
18
Венделл
12
Тапсоба
4
Та
5
Бендер
10
Амири
26
Демирбай
20
Арангис
25
Паласиос
38
Беллараби
27
Аларио
3-4-1-1-1
1
Реннов
23
Чалханоглу
8
Беккер
12
Тиав
8
Айдын
21
Стамбули
8
Маскарель
23
Колашинац
8
Сердар
77
Арит
21
Хунтелаар
38
Беллараби
30
Фримпонг
30
Фримпонг
38
Беллараби
20
Арангис
7
Вирц
7
Вирц
20
Арангис
10
Амири
19
Диаби
19
Диаби
10
Амири
26
Демирбай
17
Бэйли
17
Бэйли
26
Демирбай
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
8
Айдын
18
Шепф
18
Шепф
8
Айдын
23
Чалханоглу
70
Боздоган
70
Боздоган
23
Чалханоглу
8
Сердар
9
Пасьенса
9
Пасьенса
8
Сердар
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
22
Леннарт Грил
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
Главный тренер
Ханнес Вольф
14
Бенито Раман
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Байер - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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