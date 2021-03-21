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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Байер
Герта - Байер: обзор матча 21 марта 2021
Герта
21.03.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Байер
4'
Д. Зеефуик
26'
М. Кунья
33'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Байер
Замена
Д. Торунарига
️️️️
М. Дардаи
82'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Миттельштадт
82'
Замена
К. Пентек
️️️️
М. Кунья
82'
79'
Желтая карточка
Н. Амири
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Лукебакио
73'
72'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ж. Фримпонг
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Д. Кордоба
63'
46'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Д. Грей
46'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
35'
Желтая карточка
Л. Бэйли
ГОЛ! 3:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
М. Гендузи
33'
ГОЛ! 2:0!
М. Кунья
Пас отдал
Д. Лукебакио
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зеефуик
Пас отдал
Д. Лукебакио
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Лука Нец
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Ярстейн
24
Клюнтер
4
Штарк
31
Дардаи
7
Миттельштадт
29
Тусар
42
Зеефуик
6
Гендузи
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Кордоба
4-2-2-2
22
Грил
30
Фримпонг
4
Та
12
Тапсоба
18
Венделл
20
Арангис
26
Демирбай
7
Вирц
10
Грей
17
Бэйли
14
Шик
7
Миттельштадт
25
Нец
25
Нец
7
Миттельштадт
31
Дардаи
33
Торунарига
33
Торунарига
31
Дардаи
9
Кордоба
25
Аскасибар
25
Аскасибар
9
Кордоба
14
Лукебакио
28
Радоньич
28
Радоньич
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Пентек
9
Пентек
10
Кунья
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
30
Фримпонг
38
Беллараби
38
Беллараби
30
Фримпонг
10
Грей
27
Аларио
27
Аларио
10
Грей
Остались в запасе
Герта
Байер
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
36
Никлас Ломб
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Герта - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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