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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 12 апреля 2021
Хоффенхайм
12.04.2021, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
Желтая карточка
К. Баумгартнер
89'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Акпогума
88'
86'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
81'
Желтая карточка
Венделл
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Р. Сков
78'
71'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
К. Демирбай
58'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
58'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
Замена
А. Крамарич
️️️️
С. Руди
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-3-1-3
1
Бауманн
25
Акпогума
26
Ричардс
4
Пош
30
Сессеньон
27
Гриллич
3
Кадержабек
13
Руди
24
Сков
14
Баумгартнер
9
Бебу
4-3-2-1
1
Градецки
5
Бендер
12
Тапсоба
4
Едвай
18
Венделл
26
Демирбай
20
Арангис
25
Паласиос
7
Вирц
19
Диаби
27
Аларио
25
Акпогума
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
25
Акпогума
13
Руди
27
Крамарич
27
Крамарич
13
Руди
24
Сков
10
Рюттер
10
Рюттер
24
Сков
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
26
Демирбай
30
Фримпонг
30
Фримпонг
26
Демирбай
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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