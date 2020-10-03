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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 03 октября 2020
Штутгарт
03.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Байер
76'
С. Калайджич
7'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
Желтая карточка
В. Эндо
89'
89'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Замена
А. Каразор
️️️️
Д. Дидави
84'
79'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Демирбай
79'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
79'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Беллараби
ГОЛ! 1:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Ф. Клемент
76'
Желтая карточка
Р. Массимо
75'
75'
Желтая карточка
К. Беллараби
Замена
Ф. Клемент
️️️️
К. Мавропанос
70'
Замена
М. Климович
️️️️
Г. Кастро
70'
Желтая карточка
М. Кемпф
69'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Б. Соса
56'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
56'
28'
Замена
Венделл
️️️️
Д. Синкгравен
19'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
10
Дидави
26
Силас
11
Калайджич
4-2-3-1
1
Градецки
4
Ариас
12
Тапсоба
5
Бендер
24
Синкгравен
26
Демирбай
20
Арангис
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
3
Соса
15
Массимо
15
Массимо
3
Соса
15
Мавропанос
10
Клемент
10
Клемент
15
Мавропанос
10
Дидави
16
Каразор
16
Каразор
10
Дидави
8
Кастро
40
Климович
40
Климович
8
Кастро
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
24
Синкгравен
18
Венделл
18
Венделл
24
Синкгравен
38
Беллараби
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
38
Беллараби
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
26
Демирбай
17
Бэйли
17
Бэйли
26
Демирбай
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Штутгарт - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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