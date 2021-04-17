Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 17 апреля 2021
Байер
17.04.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
5'
Л. Бэйли
51'
М. Диаби
76'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
90'
Желтая карточка
Р. Чикош
85'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
М. Вольф
Замена
Л. Аларио
️️️️
Л. Бэйли
83'
79'
Замена
С. Озкан
️️️️
Э. Скири
ГОЛ! 3:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Демирбай
76'
Замена
К. Демирбай
️️️️
М. Диаби
73'
70'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Я. Хорн
70'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
70'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Венделл
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
Пас отдал
Л. Бэйли
51'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Э. Паласиос
46'
Замена
Д. Та
️️️️
Т. Едвай
46'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
М. Диаби
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
7
Макс Майер
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-3-1-2
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
12
Тапсоба
4
Едвай
10
Амири
20
Арангис
25
Паласиос
19
Диаби
14
Шик
17
Бэйли
3-3-2-1
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
5
Чикош
3
Эхизибуе
6
Скири
38
Хорн
7
Майер
11
Кайнц
17
Деннис
18
Венделл
24
Синкгравен
24
Синкгравен
18
Венделл
4
Едвай
4
Та
4
Та
4
Едвай
25
Паласиос
30
Фримпонг
30
Фримпонг
25
Паласиос
19
Диаби
26
Демирбай
26
Демирбай
19
Диаби
17
Бэйли
27
Аларио
27
Аларио
17
Бэйли
38
Хорн
3
Каттербах
3
Каттербах
38
Хорн
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
6
Скири
6
Озкан
6
Озкан
6
Скири
11
Кайнц
24
Дрекслер
24
Дрекслер
11
Кайнц
27
Вольф
18
Лимниос
18
Лимниос
27
Вольф
Остались в запасе
Байер
Кельн
22
Леннарт Грил
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Ханнес Вольф
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Байер - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Кельн
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+