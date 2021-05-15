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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Унион
Байер - Унион: обзор матча 15 мая 2021
Байер
15.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Унион
27'
Ф. Вирц
73'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Унион
Замена
С. Бендер
️️️️
Ф. Вирц
90'
+2
85'
Замена
С. Грисбек
️️️️
К. Гентнер
Замена
Д. Грей
️️️️
П. Шик
84'
73'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
Замена
К. Беллараби
️️️️
Н. Амири
68'
66'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
К. Триммель
66'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
К. Ленц
56'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
П. Муса
56'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
М. Ингвартсен
55'
Желтая карточка
Р. Андрих
40'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вирц
27'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
17'
Желтая карточка
Н. Амири
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-3-2-1
1
Градецки
18
Венделл
15
Драгович
12
Тапсоба
4
Та
10
Амири
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
14
Шик
3-2-2-3
16
Люте
4
Шлоттербек
5
Фридрих
31
Кнохе
28
Триммель
3
Ленц
4
Гентнер
8
Андрих
9
Муса
10
Крузе
7
Ингвартсен
7
Вирц
5
Бендер
5
Бендер
7
Вирц
14
Шик
10
Грей
10
Грей
14
Шик
10
Амири
38
Беллараби
38
Беллараби
10
Амири
4
Гентнер
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Гентнер
3
Ленц
30
Бюлтер
30
Бюлтер
3
Ленц
28
Триммель
23
Бекер
23
Бекер
28
Триммель
7
Ингвартсен
14
Авонийи
14
Авонийи
7
Ингвартсен
9
Муса
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
Муса
Остались в запасе
Байер
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Байер - Унион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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