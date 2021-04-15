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Алексей Березуцкий
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
17:45
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5
17:40
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4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
16:59
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18
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Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:45
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Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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Алексей Березуцкий - статьи
Защитник
Имя
Алексей
Отчество
Владимирович
Фамилия
Березуцкий
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 июня 1982 (40 лет)
Рост
190
Вес
82
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15.04.2021 10:25
Уход Василия Березуцкого в «Краснодар» – сенсация. За всю карьеру братья расходились только раз
20 лет назад, когда имели разную мотивацию.
3
30.11.2019 12:51
В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды
Собрали все, что происходило со Слуцким за это время.
12
21.07.2018 21:50
Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно
Личности уходят.
26
05.04.2018 14:30
Каким же великим был ЦСКА, когда в последний раз играл с «Арсеналом»
В команде еще остаются герои того успеха.
23
21.02.2018 00:10
Березуцкие нужны ЦСКА и сборной. Выбора нет
Гончаренко хочет видеть братьев на чемпионате мира.
30
23.02.2017 16:30
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
7
18.11.2016 13:30
Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ
Роман Еременко наказан за употребление кокаина. «Бомбардир» вспоминает другие случаи в российском футболе, когда игроков пытались поймать или ловили на допинге и запрещенных веществах.
15
16.11.2016 21:05
Руни чрезмерно употребляет алкоголь. Лидерам ЦСКА сократят зарплату. Дайджест событий дня
Зе Луиш выбыл до конца года. Старридж может перейти в «Тоттенхэм». «Рубин» снова подал заявление по делу Азмуна. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11
25.07.2016 12:44
Топ-5 человек, которые могут заменить Игнашевича в сборной
Сергей Игнашевич вчера недвусмысленно намекнул на завершение международной карьеры. Заменить самого незаменимого игрока прямо сейчас невозможно. «Бомбардир» подбирает список тех, кто мог бы попытаться заткнуть образовавшуюся дыру и в перспективе стать новым лидером обороны.
6
30.05.2016 23:00
Есть ли жизнь без Дзагоева? Как будет играть сборная России на Евро
После вылета Дзагоева Слуцкому предстоит как следует поломать голову над тем, какой состав выпускать против Словакии, Англии и Уэльса. Рассматриваем возможные варианты.
18
22.05.2016 22:04
Сборная России выиграла в «Что? Где? Когда?». Онлайн от «Бомбардира»
Перед состязаниями физическими наши сборники решили заняться состязаниями ментальными. Причем противостоят они, по старой-доброй традиции ЧГК, нам – зрителям. «Бомбардир» проводит онлайн этой безумной затеи и теряется за кого болеть.
15
03.05.2016 10:00
Сборная России на Евро-2016. Центральные защитники
До Евро-2016 – чуть больше месяца. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
14
29.04.2016 15:30
Кто заменит Широкова и других ветеранов после Евро-2016
Россия застолбила за собой звание одной из самых возрастных сборных мира, таковой она будет и на грядущем чемпионате Европы. «Бомбардир» заглянул в паспорта российских сборников, чтобы понять, для кого французский вояж, скорее всего, станет последним крупным турниром.
15
25.04.2016 09:31
Ерохин, Смолов, Аленичев и другие герои и антигерои – в обзоре 25-го тура РФПЛ
«Ростов» уничтожил «Зенит», Алексей Березуцкий принес ЦСКА победу в дерби, Смолов забил очередной супергол, «Спартак» опять расстроил своих фанатов. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 25-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
13
16.04.2016 10:00
Свобода или безысходность? Российские футболисты с истекающими контрактами
Ближайшим летом сразу несколько именитых игроков с российским паспортом рискуют оказаться на рынке свободных агентов. Да, всем им уже за 30, однако большинство из них еще принесет немало пользы клубам РФПЛ.
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