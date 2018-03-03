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    Ромен Данзе - статистика

    Защитник
    Имя Ромен
    Фамилия Данзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    12.05.2018 Был в запасе ПСЖ (Париж) 0:2 Ренн (Ренн)
    06.05.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    54'
    29.04.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    20.04.2018 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Ренн (Ренн)
    14.04.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Метц (Метц)
    04.04.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Монако (Монако)
    17.03.2018 1' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Ренн (Ренн)
    10.03.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    03.03.2018 Был в запасе Амьен (Амьен) 0:2 Ренн (Ренн)
    24.02.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Труа (Труа)
    17.02.2018 1' -90' Кан (Кан) 2:2 Ренн (Ренн)
    11.02.2018 Был в запасе Лион (Лион) 0:2 Ренн (Ренн)
    04.02.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Генгам (Генгам)
    26.01.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 Ренн (Ренн)
    20.01.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Анжер (Анжер)
    17.01.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ренн (Ренн)
    13.01.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:3 Марсель (Марсель)
    20.12.2017 Был в запасе Монако (Монако) 2:1 Ренн (Ренн)
    16.12.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 1:4 ПСЖ (Париж)
    09.12.2017 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
    02.12.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Амьен (Амьен)
    29.11.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Ренн (Ренн)
    25.11.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Нант (Нант)
    18.11.2017 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:1 Ренн (Ренн)
    03.11.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Бордо (Бордо)
    28.10.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:1 Ренн (Ренн)
    21.10.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Лилль (Лилль)
    14.10.2017 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:0 Ренн (Ренн)
    63'
    30.09.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Кан (Кан)
    24.09.2017 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ренн (Ренн)
    17.09.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Ницца (Ницца)
    10.09.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:3 Ренн (Ренн)
    26.08.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:2 Ренн (Ренн)
    19.08.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Дижон (Дижон)
    11.08.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Лион (Лион)
    05.08.2017 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Ренн (Ренн)
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