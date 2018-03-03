|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|12.05.2018
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|06.05.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|54'
|29.04.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|20.04.2018
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|14.04.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Метц (Метц)
|04.04.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Монако (Монако)
|17.03.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|03.03.2018
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|24.02.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Труа (Труа)
|17.02.2018
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|26.01.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|17.01.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|20.12.2017
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|16.12.2017
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:4
|ПСЖ (Париж)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Амьен (Амьен)
|29.11.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Нант (Нант)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|03.11.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|63'
|30.09.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Кан (Кан)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|17.09.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Ренн (Ренн)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Дижон (Дижон)
|11.08.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Лион (Лион)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:1
|Ренн (Ренн)