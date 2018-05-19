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Ромен Данзе
Статистика
Ромен Данзе - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1986 (40)
#29 | Защитник
184 см | 77 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ренн
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
1 : 1
19.05.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
0 : 2
12.05.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
2 : 1
06.05.2018
Страсбур
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
2 : 1
29.04.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
1 : 1
20.04.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1 : 2
14.04.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 1
04.04.2018
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0 : 2
17.03.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 1
10.03.2018
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
0 : 2
03.03.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2 : 0
24.02.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
2 : 2
17.02.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
0 : 2
11.02.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
0 : 1
04.02.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
2 : 1
26.01.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
20.01.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1 : 2
17.01.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 3
13.01.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2 : 1
20.12.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 4
16.12.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1 : 1
09.12.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
2 : 0
02.12.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1 : 2
29.11.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
25.11.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 1
18.11.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1 : 0
03.11.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
0 : 1
28.10.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 0
21.10.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
2 : 0
14.10.2017
Ренн
Был в запасе
63'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0 : 1
30.09.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
2 : 2
24.09.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
0 : 1
17.09.2017
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 3
10.09.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
3 : 2
26.08.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 2
19.08.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 2
11.08.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
1 : 1
05.08.2017
Ренн
Был в запасе
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