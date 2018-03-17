Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 17 марта 2018
Бордо
17.03.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
49'
И. Сарр
86'
Й. Гуркюфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
86'
ГОЛ! 0:2!
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Н. де Превилль
71'
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
45'
+1
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
Пабло
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бордо
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-1-2
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
20
Сабали
21
Лерагер
18
Плашил
8
Мейте
10
Малком
22
Брейтуэйт
9
Лаборд
3-3-1-2
40
Коубек
23
Наньон
29
Данзе
5
Бенсебаини
14
Прсич
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
25
Сахо
10
Хазри
Остались в запасе
Бордо
Ренн
40
Франсуа Камано
ЛВ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Бордо - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Ренн
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+