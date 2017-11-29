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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ренн
Анжер - Ренн: обзор матча 29 ноября 2017
Анжер
29.11.2017, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
37'
К. Токо Экамби
51'
А. Эну
84'
Б. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ренн
84'
ГОЛ! 1:2!
Б. Андре
Пас отдал
Б. Бурижо
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
Пас отдал
Б. Андре
43'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
А. Фульини
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Летеллье
8
Траоре
21
Эндрю
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
4-3-2
40
Коубек
14
Траоре
2
Зеффан
17
Мешер
27
Мауасса
17
Леа Силики
21
Андре
27
Бурижо
10
Хазри
23
Эну
Остались в запасе
Анжер
Ренн
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Анжер - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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