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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 04 апреля 2018
Ренн
04.04.2018, среда, 19:45
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Монако
20'
Й. Наньон
29'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монако
88'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
75'
Желтая карточка
Жемерсон
29'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
Й. Наньон
Пас отдал
С. Прсич
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
3-4-1-1
40
Коубек
24
Бааль
23
Наньон
29
Данзе
14
Прсич
21
Андре
27
Бурижо
17
Леа Силики
7
Сарр
10
Хазри
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
96
Н'Дорам
6
Фабиньо
9
Лопеш
18
Лемар
9
Йоветич
9
Фалькао
Остались в запасе
Ренн
Монако
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ренн - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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