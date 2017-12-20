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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 20 декабря 2017
Монако
20.12.2017, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
20'
Р. Фалькао
81'
Б. Кейта
59'
В. Хазри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
Желтая карточка
К. Глик
90'
+1
88'
Желтая карточка
Й. Наньон
ГОЛ! 2:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Д. Сидибе
81'
Желтая карточка
Фабиньо
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Хазри
Желтая карточка
Д. Сидибе
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Т. Лемар
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
5
Конголо
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
9
Лопеш
9
Фалькао
17
Кейта
4-3-2
40
Коубек
14
Траоре
17
Мешер
23
Наньон
2
Зеффан
27
Бурижо
31
Амалфитано
17
Леа Силики
10
Хазри
23
Эну
Остались в запасе
Монако
Ренн
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ренн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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