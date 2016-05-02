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Павел Сафронов
Статистика
Павел Сафронов - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1989 (37)
#9 | Нападающий
182 см | 73 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
0 : 5
02.05.2016
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
4 : 0
11.04.2016
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.04.2016
Армавир
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 0
27.03.2016
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
КАМАЗ
0 : 2
20.03.2016
Волга
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.10.2015
Арсенал
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
1 : 2
15.10.2015
КАМАЗ
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
0 : 1
11.10.2015
Байкал
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
КАМАЗ
0 : 1
28.09.2015
Спартак-2
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Армавир
0 : 0
20.09.2015
КАМАЗ
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
1 : 2
14.09.2015
КАМАЗ
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
КАМАЗ
1 : 2
07.09.2015
Cибирь
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 0
03.08.2015
КАМАЗ
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
0 : 1
27.07.2015
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
20.07.2015
КАМАЗ
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 3
15.07.2015
Шинник
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 0
11.07.2015
КАМАЗ
63' - 90'
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