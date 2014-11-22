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Константин Пархоменко
Статистика
Константин Пархоменко - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1991 (35)
#33 | Полузащитник
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сахалин
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сахалин
2 : 3
22.11.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1 : 2
18.11.2014
Сахалин
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0 : 0
14.11.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
08.11.2014
Сахалин
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1 : 1
02.11.2014
Сахалин
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сахалин
0 : 1
25.10.2014
Шинник
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5 : 3
19.10.2014
Сахалин
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0 : 1
11.10.2014
Cибирь
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
3 : 1
05.10.2014
Сахалин
59' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0 : 0
29.09.2014
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0 : 1
20.09.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1 : 0
13.09.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0 : 0
07.09.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сахалин
0 : 4
24.08.2014
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
2 : 1
17.08.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сахалин
1 : 0
10.08.2014
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3 : 0
03.08.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сахалин
0 : 1
27.07.2014
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1 : 0
19.07.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1 : 0
12.07.2014
СКА-Хабаровск
1' - 65'
28'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1 : 0
06.07.2014
Сахалин
1' - 90'
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