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Александр Гацкан
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Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
12:34
В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»
12:25
Фердинанд назвал двух форвардов, идеально подходящих для «Манчестер Юнайтед»
11:55
Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»
11:42
Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ
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Все новости
12:16
Матч Иран – Россия может пройти без зрителей
12:03
«Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным
11:49
Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»
11:34
Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам
1
11:20
Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»
11:11
Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»
1
11:00
Месси в 150-й раз вышел в старте на игру ЛЧ. Больше только у 2 футболистов
10:54
Стало известно, будет ли Fan ID на матче Россия – Ирак
3
10:48
Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»
1
10:41
Писарский: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»
10:33
Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов
10:25
Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ
6
10:10
«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года команда шла без поражений в сезоне
09:56
Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»
1
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
09:30
Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака
6
09:15
Месси впервые в карьере не смог выйти в 1/4 финала ЛЧ в 2 сезонах подряд, играя за одну команду
3
08:55
Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»
1
08:44
«ПСЖ» установил личный антирекорд в ЛЧ
2
08:37
Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала ЛЧ
08:29
Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала 3-й сезон подряд
2
08:16
Только одна команда провела больше матчей в ЛЧ, ни разу не выиграв турнир, чем «ПСЖ»
07:58
Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
5
07:49
0:0 с «Миланом» – первая домашняя нулевая ничья «Тоттенхэма» за 5,5 лет
07:40
Месси не сыграет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд
2
07:31
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:20
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1/8 финала Лиги Европы уже сегодня! Кто выиграет турнир?
01:27
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Александр Гацкан - статьи
Полузащитник
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Фамилия
Гацкан
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
27 марта 1984 (38 лет)
Рост
186
Вес
79
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.07.2019 16:35
«Ростов» странно расстался с Гацканом: месяц назад продлил с ним контракт, а сейчас расторг
Теперь от команды Бердыева почти ничего не осталось.
37
14.04.2019 22:55
Карпин переиграл «Спартак» заменами
Победа по делу.
13
18.01.2019 14:27
Еременко в «Ростове» – идеальный трансфер
Вот почему.
25
29.11.2016 15:30
20 безумных голов первого круга РФПЛ-2016/17
«Бомбардир» предоставляет вам ровно 20 доказательств того, что наш чемпионат умеет дарить восторг. Два десятка гениальных забитых мячей на любой вкус.
18
28.11.2016 15:00
8 пропущенных голов «Спартака», 7 удалений «Ростова» и другая шокирующая статистика первого круга
Может ли самая нефолящая команда лиги получить семь красных карточек? Правда ли, что лидер чемпионата ни разу не бил пенальти? «Бомбардир» находит 10 интересных статистических фактов первого круга.
14
27.11.2016 21:10
Окриашвили, Фернандо, Фидлер и другие супергерои 15-го тура РФПЛ
«Спартак» – первый до весны, «Зенит» умудрился проиграть, побеждая на 91-й минуте, ЦСКА отстал от лидера на 11 очков, а убийца «Баварии» не забил «Анжи» с метра, но затем исправился. Герои, цифры, факты и все голы – в обзоре 15-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
7
17.10.2016 16:00
Тотальное безрассудство. Почему жалобы на заговор против «Ростова» просто смешны
«Ростов» обижается на судью Безбородова, заработав аж шесть красных карточек за треть чемпионата. «Бомбардир» разбирает все удаления ростовчан и находит одну закономерность.
42
02.10.2016 23:30
Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ
«Зенит» и «Спартак» забили шесть мячей на двоих при спорном судействе, супергол Гацкана помог «Ростову» одолеть ЦСКА, а «Локо» завис в зоне вылета. Герои и антигерои, цифры, факты и все голы – в обзоре 9-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
17
09.09.2016 18:25
Беда в центре. Как «Ростову» ехать в Мюнхен с кошмарными проблемами в защите
«Ростов» стартует в Лиге чемпионов, но выбор в центре обороны очень небогат: один защитник не играл в футбол четыре месяца, другой постоянно прохлаждался в ФНЛ, третий подоспел из румынской лиги. «Бомбардир» – о проблемах в самой сильной линии ростовчан перед встречей с Мюллером и Левандовски.
16
03.08.2016 19:05
Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо
Кому-то в матче с «Андерлехтом» показалось, что не все так уж и фатально и «Ростов» все равно готов к Лиге чемпионов. Дмитрий Проскурин разрушает ваши надежды.
57
18.04.2016 17:15
Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ
Сполна повосторгавшись великолепными матчами еврокубков, мы насладились жгучим уикэндом в РФПЛ. «Зенит» наколотил пять голов «Спартаку», а «Локомотив» и ЦСКА разошлись миром. «Бомбардир» собирает для вас все ключевые моменты тура.
28
19.03.2016 10:00
Лига чемпионов на Дону. Станет ли «Ростов» чемпионом России?
Если «Лестер» – это сказка, то «Ростов» – совершенно нелогичная история. Клуб, который рвется в Лигу чемпионов, сейчас могут объявить банкротом. Взяв за скобки экономику, «Бомбардир» приводит аргументы, почему команда Бердыева выиграет или проиграет чемпионат страны. Используйте в спорах.
17
10.10.2015 10:50
Егор Еремеев: «Чтобы перейти в «Арсенал», Кокорин свои моменты, как с Молдавией, должен забивать»
Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал победу национальной команды над Молдавией в отборочном матче к чемпионату Европы-2016.
7
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