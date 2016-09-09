Беда в центре. Как «Ростову» ехать в Мюнхен с кошмарными проблемами в защите

Почему проблема велика

Из тройки крутых центрдефов «Ростова», которые сенсационно привезли в город Лигу чемпионов, остался лишь один 36-летний Сесар Навас, удачнее которого в отборах на матчах РФПЛ играет даже ленивый краснодарский бразилец Ари (0,8 отбора за игру у испанца и жуткое 116-е место). Впрочем, критиковать Наваса – последнее дело, по перехватам он – второй в нашем чемпионате, по выносам – вообще лучший, а если бы считался такой компонент, как выбор позиции без учета успешности отборов/перехватов, то и тут бы дал фору многим, защитник-то для нашего чемпионата абсолютно топовый.

Беда в том, что в схеме с пятью игроками обороны у «Ростова» в центре остается лишь он один. Баштуша и Новосельцева продали, Кудряшов, успешно опробованный в середине, дисквалифицирован, резерва своего у ростовчан нет. Можно поставить туда Александра Гацкана, но этот вариант тоже далеко неидеален: в этом сезоне отбирает молдаванин даже реже Жиркова с Комбаровым, хотя это его прямая работа, а по перехватам вообще едва ли не выпадает из первой сотни игроков РФПЛ. К тому же Гацкан очень нужен именно в опорной зоне, там, где его навыки в ведении единоборств пригодятся гораздо больше, ведь заменить этого футболиста тоже по большому счету некем. Может быть, в центр будет стянут Терентьев, но тогда кем закрывать один из флангов – Киреевым и Байрамяном? А уж это вообще крайне рискованный шаг.

Почему новички проблему не решат

«Ростов», как и подобает солидному и уважающему себя клубу, предусмотрел варианты замены своих центрдефов на случай их продажи. На трех новых защитников ростовчане не затратили и миллиона: Папа Гуйе и Владимир Гранат пришли бесплатно, а за Миху Мевлю заплатили 700 тысяч. Казалось бы, жить можно, на деле же есть проблема не только сыгранности (которая тоже ох как нужна для Лиги чемпионов). Гуйе не играл в футбол с мая 2016-го, так и не найдя себе команду – за четыре месяца на его счету ни одного официального матча. Гранат отыграл свое в РФПЛ еще раньше – в апреле, когда «Спартак» сгорел 2:5 в Питере, с тех пор – только ФНЛ, и даже там сплошные привозы.

Мевля (на фото – слева) из всех – самый загадочный игрок. Но в сезоне-2013/14 он играл в основе «Лозанны», которая с треском вылетела из высшей швейцарской лиги, пропустив аж 71 гол, а последние два года выступал за бухарестское «Динамо», которое даже не попало в тройку румынского чемпионата. К тому же еврокубковый опыт этого парня – почти нулевой.

Радует лишь то, что Мевля уже играл в схеме в три защитника, хоть и было это в несчастной «Лозанне». Гранат потенциально все-таки не игрок ФНЛ, тем более Бердыеву так легко удалось довести до сборной неизвестного Новосельцева и списанного Кудряшова. За плечами Гуйе – громадный опыт. Вроде бы не все так мрачно, но это до тех пор, пока мы не вспоминаем о чертовой сыгранности, которая очень важна в этом «Ростове». Ведь даже если Гацкан «спустится» ниже к Навасу, останется еще одно вакантное место в центре защиты. Как раз для Гуйе/Граната/Мевли. А без Гацкана – сразу два. Но только представьте себе того же Граната против Мюллера и Левандовски на бурлящей «Альянц-Арене».

Почему в два центральных защитника играть – не вариант

Гацкан плюс Навас в центре обороны в схеме 4-4-2 (или 4-2-3-1 или 4-3-1-2), и проблема, вроде бы, решена. Но ради одного матча ломать стратегию «Ростов» не станет, к тому же здесь количество защитников еще и уменьшится, а полузащитников оборонительного плана для такого уровня у ростовчан особо-то и нет. Поможет только старый-добрый вездесущий Нобоа, а потом Эзатолахи вновь перепутает ворота и вкатит в свои. Словом, вряд ли Курбан Бердыев с Иваном Данильянцем решатся на смену схемы. Под игру в четыре защитника будет крайне непросто подобрать игроков в средней линии под тактику на матч именно с «Баварией» и именно в гостях.

Еще один интересный момент. В прошлом сезоне «Бавария» шесть раз теряла очки в Бундеслиге, и в четырех случаях из шести ее соперниками были команды, игравшие по схеме в три центральных защитника. Например, мюнхенцы смогли взять лишь очко у менхенгладбахской «Боруссии», которая у себя дома побила «Баварию» 3:1, а в гостях удержала ничью. Дортмунд разделил очки с командой Гвардиолы дома, а «Майнц» «Баварию» и вовсе грохнул на «Альянц-Арене». Все эти команды играли 3-4-2-1 или 3-4-3, что, в принципе, отличается от 3-5-2, но сверхплотность в обороне соперника куражной «Баварии» очень не нравится.

Почему все же не стоит падать в пессимизм

«Рубин» Бердыева проигрывал крупно в еврокубках лишь однажды – случилось это в далеком 2004-м, хоть и было очень больно. Казанцы тогда дебютировали в Кубке УЕФА и после гостевой победы 2:0 над «Рапидом» дома сгорели 0:3. Но это было так давно, что вспоминать об этом даже ни к чему – совсем другие времена и абсолютно нулевой еврокубковый опыт. С тех пор «Рубин» лишь трижды пропускал по три гола – в стартовой игре ЛЧ от киевского «Динамо» (тоже, привет, опыт), в квалификации от «Лиона» и в четвертьфинале Лиги Европы от «Челси». Но разгромлен никем из них не был. А все потому, что главной звездой и тогда в «Рубине» и сейчас в «Ростове» является тренер, способный организовать игру и быстро внести коррективы, если что-то идет не так.

Конечно, сейчас во всем мире любители ставок расхватывают баварскую фору «минус 2», а игроки в фэнтези набирают как можно больше мюнхенских игроков к себе в команду, и разгром «Ростовом» «Аякса» их точно никак не остановит. Но уж мы-то с вами знаем, что зубы о команды Бердыева ломали мощные «Барселона» и «Атлетико», «Интер» уезжал с крупным поражением, проигрывал и «Челси». Это как раз тот случай, когда у клуба есть проблема, но можно надеяться на то, что «тренер что-нибудь придумает». Потому что тренер – топовый.

Почему сегодняшний матч «Ростов» – «Крылья Советов» – обязателен к просмотру

Наверняка имя одного из новичков «Ростова», который выйдет на «Альянц-Арене» в центре защиты, мы узнаем уже сегодня. Ростовчане открывают шестой тур чемпионата России и не смогут воспользоваться услугами дисквалифицированного Гацкана, а может быть поберегут и Наваса. Соперник неприятный: «Крылья» – очень тренерская команда, раскусить которую будет крайне непросто, а в вязкой игре есть риск и на травму нарваться, а уж потеря Наваса вообще будет самоубийством. В любом случае, в старте наверняка выйдет какой-либо из новых ростовских защитников, а мы посмотрим, насколько он готов к игре на высоком уровне. Даже плетущиеся сейчас на последнем месте «Крылья» способны доставить проблем защите «Ростова», тем более что к команде присоединился лидер прошлого сезона Йоан Молло. В общем, за этим матчем стоит последить. Начнется он – в 20:00 по Москве, и мы вам о нем обязательно расскажем.