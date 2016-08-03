Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо

Рядом с аэропортом толпится небольшая группа болельщиков. «Спасибо за все!», «Бердыев – наш тренер!», «Серебро дороже золота!». Самодельные плакаты томятся вместе с людьми, которые от Нобеля Арустамяна узнали, что Курбан Бердыев улетает из Ростова и появится в этом городе только как тренер другой команды.

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А Бердыеву тоже кто-то сказал, что его ждут. Тренер незаметно появляется, из-под кепки слышно тихое «спасибо». Плакаты сворачиваются, болельщики идут домой проклинать руководство, спонсоров и верить, что стыков удастся избежать. Курбан Бердыев расстроен, но давно смирился с таким концом.

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Это должно случиться. Когда именно – никто не знает. Пока игроки «Ростова», натянув жуткую форму, задорно (вот правда удивительно) играют с главной бельгийской командой, клубный механизм продолжает трескаться и плеваться искрами.

Бердыева не могут заявить на матч Лиги чемпионов. Ок, как-то разрулили проблему. Не могут по-человечески продать билеты на исторический матч. Как-то продали. Самая смешная ситуация с экипировкой. Но опять как-то выкрутились, и футболисты появились на поле не голыми. Успех.

«Для нашего клуба будет очень почетно, если нашего тренера пригласят тренировать сборную», – говорит член совета директоров Али Узденов. «Не знаю, уйдет ли Бердыев в сборную. Это надо с ним разговаривать, это его тема», – губернатор Василий Голубев не горд, но, такое ощущение, тоже не против, чтобы воплотились первые абзацы этого текста.

Когда в конце прошлого сезона «Ростов» летел к чемпионству, предупреждать о неготовности клуба стали многие. На что другие «многие» отвечали: «Будет Лига чемпионов – найдутся и спонсоры, и дорогой маркетинг сам подтянется. Главное, чтобы команда играла».

А вот не меняется ничего. На Дону раздражены внезапной элитарностью футбольной команды. Взбешены вниманием и болельщиков, которые вдруг начали забивать стадион. Эта дохлая реальность провинции (на контрасте с Казанью, например) поглощает все хорошее, не производит ничего нужного и способна только пугливо прятаться, когда замерцали лигочемпионские звезды.

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А живет и другая реальность. В ней «Ростов» по-итальянски модно обороняется, умно забрасывает на фланги и Бухарову. Александр Гацкан в стиле раннего Роналду зарабатывает пенальти, а иранский ноунейм Саид Эззатоллахи за один вечер избавляется от статуса игрока, которого знает только главный тренер.

Специально не трогаем тему особенностей футбола Бердыева. Он противнее «атакующего стиля». Но этот почерк все равно в триллионы раз приятнее того, что происходит вокруг клуба, чья колхозность пожирает все достойное. Но это обсуждать нет особого смысла.

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И это самое печальное. Правильная вселенная Курбана Бердыева не поколотит ужасную, как она делает с большинством соперников. Она хрупкая и умещает свои чудеса только на футбольном поле.

Реально думать о том, как пройти «Андерлехт». Никто же не захлебнется от удивления, если «Ростов» в Бельгии забьет один и не пропустит.

Утопично думать, что этот результат что-то наладит и починит. Поэтому нет никакого смысла болеть за «Ростов» через неделю. Это грустно, печально и еще один повод написать, почему русский футбол находится там-то и там-то.

Просто когда сцена в аэропорту случится, начнется массовое надувательство щек. Пока клуб будет с трудом закрывать долги и проклинать тех людей, что продавили кандидатуру Бердыева, сотни болельщиков почувствуют себя обманутыми, начнут писать петиции и письма президенту. Вам действительно хочется быть в этой толпе и делать вид, что все могло случиться иначе?

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