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Аркадий Гальперин - статистика

Завершил карьеру
21 мая 1992 (34)
#31 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки (мол)
26
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
Химки (мол)
1 : 6
28.11.2009
Локомотив (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 29 тур
Амкар (мол)
5 : 0
20.11.2009
Химки (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
Химки (мол)
0 : 0
06.11.2009
Томь (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
Раменское
7 : 0
29.10.2009
Химки (мол)
1' - 58'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
Химки (мол)
2 : 0
02.10.2009
Ахмат (мол)
1' - 90'
20'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 22 тур
Химки (мол)
1 : 3
17.09.2009
Спартак Нч (мол)
46' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 21 тур
Кубань (мол)
1 : 2
11.09.2009
Химки (мол)
61' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 20 тур
Химки (мол)
0 : 2
29.08.2009
Зенит (мол)
66' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
Химки (мол)
0 : 3
15.08.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
Ростов (мол)
0 : 0
08.08.2009
Химки (мол)
46' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
Химки (мол)
2 : 1
31.07.2009
Динамо (мол)
1' - 90'
88'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
Химки (мол)
3 : 1
23.07.2009
Амкар (мол)
1' - 85'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 14 тур
Томь (мол)
1 : 1
18.07.2009
Химки (мол)
1' - 86'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 11 тур
Химки (мол)
0 : 2
05.07.2009
Рубин (мол)
1' - 90'
54'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
Спартак М (мол)
6 : 0
12.06.2009
Химки (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
Ахмат (мол)
3 : 1
22.05.2009
Химки (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
Спартак Нч (мол)
1 : 0
10.05.2009
Химки (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 7 тур
Химки (мол)
3 : 1
02.05.2009
Кубань (мол)
90' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
Зенит (мол)
1 : 0
24.04.2009
Химки (мол)
1' - 90'
35, 65'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
Химки (мол)
1 : 0
18.04.2009
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
09.04.2009
Химки (мол)
1' - 90'
30'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур
Химки (мол)
2 : 0
02.04.2009
Ростов (мол)
1' - 85'
47'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
Динамо (мол)
1 : 0
20.03.2009
Химки (мол)
46' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 1 тур
Локомотив (мол)
2 : 2
13.03.2009
Химки (мол)
1' - 46'
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