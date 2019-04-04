Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2008/2009