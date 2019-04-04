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Филип Джорджевич
Статистика
Филип Джорджевич - статистика
Завершил карьеру
28 сентября 1987 (38), Белград
#20 | Нападающий
186 см | 80 кг
Сербия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
8
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4 : 0
04.04.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 3
29.03.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1 : 1
17.03.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1 : 2
09.03.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3 : 0
03.03.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0 : 0
24.02.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
17.02.2019
Кьево
1' - 90'
85'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 3
08.02.2019
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
31'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3 : 4
27.01.2019
Фиорентина
78' - 90'
89'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
21.01.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2 : 0
26.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 1
22.12.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0 : 0
16.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1 : 1
09.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1 : 1
02.12.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 0
25.11.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
30.09.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
2 : 0
26.09.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
6 : 1
26.08.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 3
18.08.2018
Ювентус
66' - 90'
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