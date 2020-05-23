Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bogdan Mogilnyi - статистика

Завершил карьеру
#59 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингулец
19
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
1' - 71'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Был в запасе
90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Ингулец
0 : 4
03.05.2025
Динамо К
1' - 61'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Ингулец
1 : 0
30.04.2025
Заря
1' - 77'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ингулец
0 : 1
25.04.2025
Александрия
1' - 59'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ингулец
0 : 0
20.04.2025
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Ингулец
1 : 2
14.04.2025
Карпаты
67' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Ингулец
0 : 1
04.04.2025
Оболонь
1' - 67'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Ингулец
0 : 0
28.03.2025
Верес
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ингулец
1 : 0
16.03.2025
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ингулец
0 : 1
08.03.2025
Рух
1' - 59'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ингулец
2 : 0
02.03.2025
Кривбасс
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
0 : 1
22.02.2025
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ингулец
0 : 2
15.12.2024
Колос
1' - 59'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2024
Ингулец
1' - 89'
88'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Шахтер
6 : 0
23.11.2024
Ингулец
1' - 61'
56'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Левый берег
0 : 0
08.11.2024
Ингулец
1' - 70'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
5 : 2
03.11.2024
Ингулец
1' - 83'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
2 : 0
20.10.2024
Ингулец
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
2 : 1
29.09.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
2 : 2
22.09.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
14.09.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
5 : 0
30.08.2024
Ингулец
77' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
1 : 1
25.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
1 : 1
17.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Колос
0 : 0
10.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Главные новости
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
3
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+