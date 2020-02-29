Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саймон Фрэнсис - статистика

Завершил карьеру
16 февраля 1985 (41), Ноттингем
#2 | Защитник
183 см | 90 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Борнмут
15
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут
2 : 2
29.02.2020
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
3 : 0
22.02.2020
Борнмут
1' - 90'
43'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
09.02.2020
Борнмут
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2 : 1
01.02.2020
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Борнмут
3 : 1
21.01.2020
Брайтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
18.01.2020
Борнмут
34' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
0 : 3
12.01.2020
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4 : 0
01.01.2020
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 1
21.12.2019
Бернли
1' - 90'
61'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
0 : 1
14.12.2019
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
0 : 3
07.12.2019
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
03.12.2019
Борнмут
64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
1 : 2
23.11.2019
Вулверхэмптон
1' - 37'
21'
37'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл
2 : 1
09.11.2019
Борнмут
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
02.11.2019
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
0 : 0
26.10.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
0 : 0
19.10.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
06.10.2019
Борнмут
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2 : 2
28.09.2019
Вест Хэм
89' - 90'
Главные новости
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
13
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
2
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+