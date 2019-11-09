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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Борнмут
Ньюкасл - Борнмут: обзор матча 09 ноября 2019
Ньюкасл
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
42'
Д. Йедлин
52'
К. Кларк
14'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Борнмут
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
83'
78'
Замена
А. Данжума
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
Ф. Фернандес
75'
66'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Рико
66'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Х. Уилсон
ГОЛ! 2:1!
К. Кларк
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йедлин
42'
Желтая карточка
А. Хэйден
37'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Д. Ласселлс
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
2
Йедлин
6
Фернандес
24
Ласселлс
15
Виллемс
26
Кларк
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Аке
27
Кук
15
Смит
15
Рико
4
Кук
8
Биллинг
10
Уилсон
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
24
Ласселлс
14
Дамметт
14
Дамметт
24
Ласселлс
7
Жоэлинтон
30
Атсу
30
Атсу
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
15
Смит
7
Данжума
7
Данжума
15
Смит
10
Уилсон
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
10
Уилсон
15
Рико
19
Соланке
19
Соланке
15
Рико
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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