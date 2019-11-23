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Борнмут - Вулверхэмптон
Борнмут - Вулверхэмптон: обзор матча 23 ноября 2019
Борнмут
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
59'
С. Кук
21'
Ж. Моутинью
31'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Рико
90'
89'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Д. Жота
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Кук
76'
ГОЛ! 1:2!
С. Кук
Пас отдал
Р. Фрейзер
59'
Замена
А. Данжума
️️️️
Х. Уилсон
46'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Ф. Биллинг
46'
Вторая желтая
С. Фрэнсис
37'
31'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
С. Фрэнсис
21'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Ф. Биллинг
17'
4'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Рэмсдейл
15
Аке
27
Кук
15
Смит
15
Рико
2
Фрэнсис
4
Кук
8
Биллинг
10
Фрейзер
10
Уилсон
9
Уилсон
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
2
Доэрти
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
10
Уилсон
7
Данжума
7
Данжума
10
Уилсон
4
Кук
32
Гослинг
32
Гослинг
4
Кук
8
Биллинг
8
Лерма
8
Лерма
8
Биллинг
20
Жота
19
Винагре
19
Винагре
20
Жота
Остались в запасе
Борнмут
Вулверхэмптон
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Борнмут - Вулверхэмптон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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