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Саймон Фрэнсис
Трансферы
Саймон Фрэнсис - трансферы
Завершил карьеру
16 февраля 1985 (41), Ноттингем
#2 | Защитник
183 см | 90 кг
Англия
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Тип трансфера
01.08.20 / -
Борнмут
Завершил
Завершил
09.01.12 / 01.08.20
Чарльтон
Борнмут
?
07.11.11 / 08.01.12
Чарльтон
Борнмут
Аренда
30.07.10 / 09.01.12
Саутенд Юнайтед
Чарльтон
Свободный агент
01.07.06 / 30.07.10
Шеффилд Уэнсдэй
Саутенд Юнайтед
100 тыс €
01.11.05 / 01.04.06
Шеффилд Уэнсдэй
Транмер
Аренда
27.09.05 / 27.10.05
Шеффилд Уэнсдэй
Гримсби Таун
Аренда
01.03.04 / 01.07.06
Брэдфорд Сити
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250 тыс €
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