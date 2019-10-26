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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Борнмут
Уотфорд - Борнмут: обзор матча 26 октября 2019
Уотфорд
26.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Борнмут
Желтая карточка
Р. Перейра
89'
Желтая карточка
У. Хьюз
87'
Желтая карточка
А. Дукуре
85'
80'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
77'
74'
Замена
Д. Соланке
️️️️
К. Уилсон
73'
Желтая карточка
Д. Рико
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Масина
73'
65'
Желтая карточка
К. Уилсон
61'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Данжума
Замена
А. Грэй
️️️️
Н. Чалоба
57'
Желтая карточка
К. Доусон
41'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Т. Клеверли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
22
Янмат
25
Масина
15
Чалоба
15
Доусон
8
Клеверли
6
Дукуре
37
Перейра
10
Деулофеу
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Аке
27
Кук
15
Смит
15
Рико
8
Биллинг
8
Лерма
7
Данжума
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
25
Масина
20
Фулкье
20
Фулкье
25
Масина
8
Клеверли
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Клеверли
15
Чалоба
45
Грэй
45
Грэй
15
Чалоба
7
Данжума
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Данжума
9
Уилсон
19
Соланке
19
Соланке
9
Уилсон
Остались в запасе
Уотфорд
Борнмут
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Уотфорд - Борнмут
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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