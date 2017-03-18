Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Декстер Блэксток - статистика

Завершил карьеру
20 мая 1986 (40), Оксфорд
#20 | Нападающий
188 см
Англия | Антигуа и Барбуда
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
18.03.2017
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брентфорд
4 : 2
25.02.2017
Ротерхэм
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
5 : 0
18.02.2017
Ротерхэм
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
2 : 3
14.02.2017
Хаддерсфилд Таун
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
11.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
1 : 0
04.02.2017
Ротерхэм
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
31.01.2017
Ротерхэм
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ротерхэм
0 : 1
28.01.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
3 : 0
02.01.2017
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ротерхэм
1 : 2
29.12.2016
Бертон Альбион
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
3 : 2
26.12.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
17.12.2016
Ротерхэм
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
2 : 1
13.12.2016
Ротерхэм
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ротерхэм
1 : 0
10.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
2 : 1
03.12.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
1 : 3
05.11.2016
Престон
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
29.10.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ротерхэм
0 : 1
22.10.2016
Рединг
1' - 75'
52'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
18.10.2016
Ротерхэм
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
3 : 1
15.10.2016
Ротерхэм
70' - 90'
74'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 1
01.10.2016
Ньюкасл
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
27.09.2016
Ротерхэм
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ротерхэм
1 : 2
24.09.2016
Кардифф
82' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
5
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
7
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
4
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
3
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+