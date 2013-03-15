Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иван Милошевич - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Милошевич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 18 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Металлист (Харьков)
    18.05.2013 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:2 Карпаты (Львов)
    12.05.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 2:4 Днепр (Днепр)
    89'
    03.05.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Карпаты (Львов)
    28.04.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:0 Заря (Луганск)
    22.04.2013 Был в запасе Арсенал (Киев) 4:1 Карпаты (Львов)
    13.04.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:1 Динамо (Киев)
    07.04.2013 1' -90' Металлург (Донецк) 4:0 Карпаты (Львов)
    1'
    30.03.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 1:2 Шахтер (Донецк)
    15.03.2013 1' -90' Металлург (Запорожье) 1:1 Карпаты (Львов)
    09.03.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 1:2 Черноморец (Одесса)
    03.03.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Карпаты (Львов)
    01.12.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Ворскла (Полтава)
    25.11.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:0 Карпаты (Львов)
    11.11.2012 1' -90' Металлист (Харьков) 2:1 Карпаты (Львов)
    04.11.2012 1' -58' Карпаты (Львов) 6:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.10.2012 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Карпаты (Львов)
    45'
    21.10.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Говерла (Ужгород)
    75'
    19.08.2012 1' -27' Карпаты (Львов) 2:1 Металлург (Запорожье)
    04.08.2012 1' -49' Карпаты (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
    12' 49'
    28.07.2012 Был в запасе Ворскла (Полтава) 3:1 Карпаты (Львов)
    21.07.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 1:5 Мариуполь (Мариуполь)
    13.07.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Карпаты (Львов)
    67'
    • Читайте нас: 
    11