|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|18
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|18.05.2013
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:2
|Карпаты (Львов)
|12.05.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:4
|Днепр (Днепр)
|89'
|03.05.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Заря (Луганск)
|22.04.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|13.04.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Динамо (Киев)
|07.04.2013
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:0
|Карпаты (Львов)
|1'
|30.03.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|15.03.2013
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|09.03.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|03.03.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|01.12.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|25.11.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|11.11.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|04.11.2012
|1' -58'
|Карпаты (Львов)
|6:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.10.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|45'
|21.10.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|75'
|19.08.2012
|1' -27'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Металлург (Запорожье)
|04.08.2012
|1' -49'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|12' 49'
|28.07.2012
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Карпаты (Львов)
|21.07.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:5
|Мариуполь (Мариуполь)
|13.07.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|67'