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Жоэль Сами
Статистика
Жоэль Сами - статистика
Завершил карьеру
13 ноября 1984 (41)
#3 | Защитник
192 см | 87 кг
ДР Конго | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
22
0
3
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
0 : 2
21.05.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2 : 2
10.05.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 1
07.05.2011
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0 : 0
24.04.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
1 : 1
09.04.2011
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2 : 0
12.03.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0 : 0
05.03.2011
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
1 : 2
27.02.2011
Марсель
1' - 90'
34'
61'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4 : 0
18.02.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нанси
3 : 1
12.02.2011
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 1
05.02.2011
Нанси
80' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Нанси
1 : 2
30.01.2011
Монпелье
1' - 90'
2'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
19.01.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1 : 0
15.01.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Нанси
2 : 0
22.12.2010
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
1 : 0
11.12.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
04.12.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
1 : 1
27.11.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нанси
2 : 0
20.11.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2 : 1
13.11.2010
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Нанси
0 : 4
07.11.2010
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2 : 3
30.10.2010
Нанси
90' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1 : 0
16.10.2010
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нанси
2 : 3
02.10.2010
Лион
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2 : 2
25.09.2010
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 2
11.09.2010
Нанси
1' - 49'
38'
49'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нанси
0 : 2
28.08.2010
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
21.08.2010
Нанси
1' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нанси
0 : 3
14.08.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
1 : 2
07.08.2010
Нанси
1' - 90'
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