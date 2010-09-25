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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Нанси
Осер - Нанси: обзор матча 25 сентября 2010
Осер
25.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 2
Завершен
Нанси
1'
Д. Олиеч
11'
Д. Олиеч
17'
А. Кювилье
36'
М. Ваируа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Нанси
Замена
С. Диаките
️️️️
Ж. Фере
Желтая карточка
Р. Леметр
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Замена
Ж. Бризон
️️️️
М. Ваируа
Замена
К. Шафни
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
С. Ланжиль
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
А. Луис
Желтая карточка
Д. Олиеч
ГОЛ! 2:2!
М. Ваируа
Желтая карточка
А. Луис
17'
ГОЛ! 2:1!
А. Кювилье
ГОЛ! 2:0!
Д. Олиеч
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Олиеч
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
23
Бирса
25
Педретти
88
Ндинга
14
Олиеч
18
Конту
7
Ланжиль
4-4-2
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
3
Сами
17
Луис
25
Леметр
25
Фере
8
Траоре
21
Н'Гуэмо
22
Кювилье
15
Хаджи
19
Ваируа
23
Бирса
25
Шафни
25
Шафни
23
Бирса
19
Ваируа
27
Бризон
27
Бризон
19
Ваируа
17
Луис
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
17
Луис
25
Фере
32
Диаките
32
Диаките
25
Фере
Остались в запасе
Осер
Нанси
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Осер - Нанси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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