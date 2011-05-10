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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нанси
ПСЖ - Нанси: обзор матча 10 мая 2011
ПСЖ
10.05.2011, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 2
Завершен
Нанси
4'
М. Эрдинг
45'
З. Камара
21'
Л. Н'Гуэмо (П)
69'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нанси
Желтая карточка
Д. Бакар
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
К. Шантом
Вторая желтая
Р. Леметр
Замена
Т. Маконда
️️️️
М. Эрдинг
ГОЛ! 2:2!
Ю. Хаджи
Пас отдал
П. Беренге
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
Б. Жанно
Замена
Б. Гаванон
️️️️
Ж. Бризон
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
А. Н'Диайе
Желтая карточка
Р. Леметр
ГОЛ! 2:1!
З. Камара
Пас отдал
Г. Оаро
Замена
Л. Ландре
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
З. Камара
Красная карточка
К. Жалле
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Н'Гуэмо
ГОЛ! 1:0!
М. Эрдинг
Пас отдал
Л. Жюли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Нанси
1
Реми Пильо
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
8
Фуад Рашид
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
4-4-2
0
Купе
29
Тьене
12
Сахо
6
Камара
13
Жалле
12
Нене
11
Клеман
8
Шантом
0
Жюли
99
Оаро
9
Эрдинг
3-5-1-1
16
Грегорини
4
Лотье
3
Сами
25
Леметр
25
Фере
8
Траоре
27
Бризон
21
Н'Гуэмо
21
Н'Диайе
6
Беренге
9
Жанно
9
Эрдинг
6
Маконда
6
Маконда
9
Эрдинг
0
Жюли
4
Ландре
4
Ландре
0
Жюли
8
Шантом
38
Баэбек
38
Баэбек
8
Шантом
27
Бризон
24
Гаванон
24
Гаванон
27
Бризон
21
Н'Диайе
15
Хаджи
15
Хаджи
21
Н'Диайе
Остались в запасе
ПСЖ
Нанси
92
Нискенс Кебану
ЛВ
30
Апула Эдель
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
8
Фуад Рашид
ЦП
1
Реми Пильо
ВР
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
30
Апула Эдель
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
8
Фуад Рашид
ЦП
1
Реми Пильо
ВР
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча ПСЖ - Нанси
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Парк де Пренс
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