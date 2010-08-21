Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нанси
Ницца - Нанси: обзор матча 21 августа 2010
Ницца
21.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Нанси
26'
Э. Фаэ
85'
П. Ало'О Эфулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Нанси
Вторая желтая
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Замена
А. Куанса
️️️️
Э. Мулунгуи
ГОЛ! 1:1!
П. Ало'О Эфулу
Желтая карточка
П. Ало'О Эфулу
Замена
Адеилсон
️️️️
А. Мунье
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Б. Гаванон
Желтая карточка
Ж. Сами
Замена
М. Поте
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
М. Ваируа
Замена
А. Кювилье
️️️️
Ж. Бризон
Желтая карточка
Ж. Сабле
ГОЛ! 1:0!
Э. Фаэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
15
Кафумба Кулибали
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Жюльен Бертоми
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
0
Адеилсон
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
4
Крис Малонга
ЦФ
3-5-1-1
1
Оспина
2
Сивелли
12
Гаке
39
Пейчинович
40
Мунье
18
Диаките
18
Бен-Саада
14
Фаэ
27
Сабле
15
Кулибали
11
Мулунгуи
4-4-2
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
17
Луис
3
Сами
25
Леметр
24
Гаванон
25
Фере
27
Бризон
6
Беренге
19
Ваируа
21
Бакар
11
Мулунгуи
18
Куанса
18
Куанса
11
Мулунгуи
40
Мунье
0
Адеилсон
0
Адеилсон
40
Мунье
18
Бен-Саада
39
Поте
39
Поте
18
Бен-Саада
27
Бризон
22
Кювилье
22
Кювилье
27
Бризон
19
Ваируа
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
19
Ваируа
24
Гаванон
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
24
Гаванон
Остались в запасе
Ницца
Нанси
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Жюльен Бертоми
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
Главный тренер
Эрик Руа
4
Крис Малонга
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Жюльен Бертоми
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
Остались в запасе
4
Крис Малонга
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ницца - Нанси
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
Новости команд
Все
Ницца
Нанси
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+