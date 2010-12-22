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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - ПСЖ
Нанси - ПСЖ: обзор матча 22 декабря 2010
Нанси
22.12.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
ПСЖ
67'
Ю. Хаджи
83'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - ПСЖ
Желтая карточка
Ж. Бризон
ГОЛ! 2:0!
Ю. Хаджи
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
С. Траоре
️️️️
К. Макелеле
Желтая карточка
Г. Оаро
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
Ж. Фере
Замена
П. Беренге
️️️️
Б. Гаванон
ГОЛ! 1:0!
Ю. Хаджи
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Ваируа
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Эрдинг
14'
Красная карточка
М. Сахо
Замена
М. Ваируа
️️️️
П. Ало'О Эфулу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нанси
1
Реми Пильо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-5-1
16
Грегорини
21
Айдара
17
Луис
4
Лотье
3
Сами
25
Фере
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
27
Бризон
14
Ало'О Эфулу
15
Хаджи
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
6
Камара
12
Сахо
13
Жалле
0
Жюли
0
Макелеле
8
Шантом
12
Нене
99
Оаро
9
Эрдинг
Ваируа
8
Траоре
8
Траоре
Ваируа
24
Гаванон
6
Беренге
6
Беренге
24
Гаванон
14
Ало'О Эфулу
19
Ваируа
19
Ваируа
14
Ало'О Эфулу
0
Макелеле
13
Траоре
13
Траоре
0
Макелеле
9
Эрдинг
11
Клеман
11
Клеман
9
Эрдинг
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Нанси
ПСЖ
1
Реми Пильо
ВР
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
0
Грегори Купе
ВР
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Реми Пильо
ВР
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нанси - ПСЖ
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Марсель Пико
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