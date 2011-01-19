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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нанси
Лилль - Нанси: обзор матча 19 января 2011
Лилль
19.01.2011, среда, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 0
Завершен
Нанси
47'
Жервиньо
49'
Э. Азар
62'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Нанси
Замена
П. Фро
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
А. Луис
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Жервиньо
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
Р. Мавуба
Желтая карточка
Жервиньо
ГОЛ! 3:0!
Жервиньо
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
Д. Бакар
️️️️
Ж. Фере
Замена
Б. Гаванон
️️️️
П. Беренге
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
Й. Кабай
Желтая карточка
П. Беренге
Желтая карточка
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Нанси
1
Реми Пильо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
10
Азар
27
Жервиньо
17
Сов
4-5-1
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
17
Луис
3
Сами
21
Айдара
25
Фере
6
Беренге
21
Н'Диайе
27
Бризон
32
Диаките
15
Хаджи
29
Кабай
7
Обраньяк
7
Обраньяк
29
Кабай
10
Азар
11
Фро
11
Фро
10
Азар
27
Жервиньо
9
Де Мело
9
Де Мело
27
Жервиньо
25
Фере
21
Бакар
21
Бакар
25
Фере
6
Беренге
24
Гаванон
24
Гаванон
6
Беренге
21
Н'Диайе
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
21
Н'Диайе
Остались в запасе
Лилль
Нанси
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Александр Кювилье
ЦП
1
Реми Пильо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
22
Александр Кювилье
ЦП
1
Реми Пильо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Лилль - Нанси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
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