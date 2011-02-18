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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нанси
Лион - Нанси: обзор матча 18 февраля 2011
Лион
18.02.2011, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
4 : 0
Завершен
Нанси
37'
Й. Гуркюфф
76'
Ж. Пье
86'
М. Пьянич
89'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нанси
ГОЛ! 4:0!
Д. Бриан
Пас отдал
М. Бастос
ГОЛ! 3:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Д. Бриан
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пье
Пас отдал
М. Бастос
Замена
Ж. Пье
️️️️
Б. Гомис
Замена
М. Бастос
️️️️
С. Дельгадо
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
П. Беренге
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
Ж. Тулалан
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Нанси
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-3-1-2
1
Веркутр
26
Сиссоко
6
Ловрен
3
Крис
15
Ревейер
4
Чельстрем
8
Гуркюфф
28
Тулалан
19
Дельгадо
18
Гомис
7
Бриан
4-4-2
16
Грегорини
4
Лотье
17
Луис
3
Сами
21
Айдара
25
Фере
6
Беренге
21
Н'Гуэмо
22
Кювилье
19
Ваируа
15
Хаджи
18
Гомис
26
Пье
26
Пье
18
Гомис
19
Дельгадо
7
Бастос
7
Бастос
19
Дельгадо
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Лион
Нанси
16
Матье Горжелен
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
21
Джамель Бакар
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Лион - Нанси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Жерлан
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