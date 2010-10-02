Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Лион
Нанси - Лион: обзор матча 02 октября 2010
Нанси
02.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 3
Завершен
Лион
57'
А. Луис
70'
Ж. Фере
38'
Лисандро
55'
Д. Бриан
75'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Лион
Замена
Б. Гомис
️️️️
Лисандро
Замена
Ж. Макун
️️️️
Л. Гассама
Желтая карточка
Л. Гассама
Желтая карточка
П. Диакате
Замена
А. Шаешу
️️️️
Б. Гаванон
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 2:3!
Д. Бриан
ГОЛ! 2:2!
Ж. Фере
Пас отдал
Ж. Сами
ГОЛ! 1:2!
А. Луис
Пас отдал
Б. Гаванон
ГОЛ! 0:2!
Д. Бриан
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Р. Леметр
ГОЛ! 0:1!
Лисандро
Пас отдал
Д. Бриан
Замена
Д. Бакар
️️️️
М. Ваируа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЛП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
25
Жюльен Фере
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
89
Ламин Гассама
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
(К)
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
7
Джимми Бриан
ПВ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
3
Крис
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
1
Брасильяно
25
Леметр
17
Луис
3
Сами
20
Кретьен Бассер
27
Бризон
24
Гаванон
21
Н'Гуэмо
25
Фере
15
Хаджи
19
Ваируа
3-3-1-2-1
1
Льорис
26
Пье
6
Ловрен
15
Диакате
89
Гассама
25
Гоналон
26
Сиссоко
28
Тулалан
7
Бриан
8
Гуркюфф
9
Лисандро
19
Ваируа
21
Бакар
21
Бакар
19
Ваируа
24
Гаванон
92
Шаешу
92
Шаешу
24
Гаванон
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
89
Гассама
17
Макун
17
Макун
89
Гассама
9
Лисандро
18
Гомис
18
Гомис
9
Лисандро
Остались в запасе
Нанси
Лион
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Матье Горжелен
ВР
3
Крис
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
3
Крис
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Нанси - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Марсель Пико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Нанси
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+