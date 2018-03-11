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    Алексей Смертин - статьи

    Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Смертин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник школа "Динамо" (Барнаул)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 1975 (47 лет)
    Рост 176
    Вес 67
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