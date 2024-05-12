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    Иван Красильщиков - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Михайлович
    Фамилия Красильщиков
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 2002 (21 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Знамя Труда 15 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2024 1' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.07.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Чертаново (Москва)
    25.06.2024 1' -90' Динамо Вг (Вологда) 5:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    19.06.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:2 Динамо-2 (Москва)
    14.06.2024 1' -90' Леон Сатурн (Раменское) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    07.06.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 Иркутск (Иркутск)
    90'
    01.06.2024 1' -90' Спартак-2 (Москва) 3:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    26.05.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    18.05.2024 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    12.05.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 4:2 Родина-М (Москва)
    05.05.2024 1' -90' Луки-Энергия (Великие Луки) 1:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    28.04.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:1 Балтика-БФУ (Калининград)
    21.04.2024 1' -89' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:1 Тверь (Тверь)
    13.04.2024 1' -90' Енисей-М (Красноярск) 0:2 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    06.04.2024 1' -73' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:5 Торпедо Вл (Владимир)
    69'
    Россия
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