Иван Красильщиков - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Красильщиков
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Иван
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Красильщиков
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.07.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|25.06.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|5:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|19.06.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|14.06.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|07.06.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Иркутск (Иркутск)
|90'
|01.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|26.05.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|12.05.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28.04.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|21.04.2024
|1' -89'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:1
|Тверь (Тверь)
|13.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|06.04.2024
|1' -73'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)
|69'